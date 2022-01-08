寶成越南廠日前宣布年終獎金將發放1至1.54個月，由於同往年2.2個月有所差距，引發員工不滿，上萬名員工周五（7日）發動集體大規模罷工，要求公司發放同往年一樣的年終獎金。

越南媒體《vnExpress》報導，寶成越南廠員工周五午餐過後，拒絕返回工作崗位，表達對公司砍年終獎金的不滿。上萬名員工堵在工廠入口的路上，造成數小時的交通癱瘓，現場已派出警力維持秩序；據了解，同奈省邊和市工廠有約1.4萬名員工參與這場罷工行動。

據1名女員工透露，公司日前宣布，年資滿1年（含）以上的員工可領取1至1.54個月的年終獎金。她補充，這次年終獎金較往年還低，2021年最高為1.87個月，往年則為2.2個月。

邊和市人民委員會主席Nguyen Huu Nguyen指出，目前市政府正和公司討論，盼能增加年終獎金，但他補充，員工也應該了解公司的難處，去年疫情也造成企業關閉廠房運作數月之久。

報導稱，第四波疫情反撲，寶成越南廠去年被迫停工約2個多月，直到10月5日才逐漸復工，但產能也僅約60%。因此也使公司獲利大受影響，最終影響年終獎金發放。