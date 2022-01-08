台中市二選區立委補選明日登場，國民黨候選人顏寬恒晚間在沙鹿三角公園舉行造勢活動，立委江啟臣站台痛斥，這場補選是抹黑、凌虐及霸凌的惡質選舉方式，目前選情相當告急，晚上每人要打10通電話催票，將顏寬恒送進立院，替大家做牛做馬。

江啟臣指出，選舉選成這樣像選舉嗎？整場都在抹黑、凌虐及霸凌，這是惡質的選舉方式，沙鹿是正直的，他們是惡質的，這是一場正直與惡質的對決，目前選情告急，顏寬恒是危險的，每個人晚上一定要打10通電話，明天將他送進立法院，替大家做牛做馬。

立委許淑華指出，這是一場骯髒的選舉，2020總統選舉，以為已經看到民進黨卯力攻擊對手，但可怕的是，民進黨可以一次一次透過選舉秀下限，狂打顏寬恆，真的看下去了，大家看到它的冷血、可怕，是冷血的政黨，你敢相信他們會為百姓做事嗎？林靜儀任不分區立委4年，為南投做了甚麼，故鄉都做不好，她會照顧中二選區嗎？

市議員謝龍介表示，政府已無情的打擊，讓所有政治人物心寒，明天是一個關鍵，自己的子弟自己栽培。