餐飲科品咖啡活動。（光啟高中提供／陳夢茹桃園傳真）

108課綱實施以來多元選修、彈性學習及自主學習一直是各校發展特色及給予學生多元學習的機會，桃園市光啟高中為讓桃園及新北2市國中同學認識技職教育，特別辦理學校技藝教育成果展及職業試探多元實作體驗課程。

光啟高中表示，桃園市與新北市總計有24所國中、將近200名同學及師長參與國中技藝教育成果展示，有機械群的創意玩轉雷雕、動力機械群的怪力童子和堆高機操作課程、電機電子群水電DIY及程式設計達人、餐旅群的手做窯烤披薩及從生活聊起咖啡的品味等，參與的同學對體驗課程感到驚喜及雀躍。

光啟高中校長鄒紹騰說，希望透過技藝成果展及體驗課程協助國中生適性選擇未來的學習方向，更盼望透過多元體驗課程幫助社區國中探索職涯。

鄒紹騰指出，汽車科參與全國中等學校技藝競賽汽車噴漆類成績更是新北及桃園唯一私校獲獎，也是桃園唯一獲獎。此外，餐飲科烘焙及餐飲服務選手也都紛紛獲獎，真正落實技藝教育紥根工作，培育優質技術人員。

最後活動安排曾獲全國魔術表演第3名的魔術師蔡謹丞帶來精彩表演，光啟高中也準備不少精緻獎品，包括禮券、航拍無人機、無人空拍飛行器、電競滑鼠及特獎2部折疊式腳踏車，為活動畫下完美句點。