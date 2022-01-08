竇智孔喜歡觀葉植物。（八大提供）

八大《台灣第一等》拜訪擅長幫助植栽回春復活的「植人」，主持人竇智孔特別帶著自家種植的「白斑龜背芋」，希望專家能提供這棵市值媲美精品的植物，更好的照護建議，但聽到專家提及他帶來的植物不適合當下移盆種植，竇智孔自爆是配合《台灣第一等》外景主題，才拿出自己萬分呵護的寶貝盆栽，因此搞笑暗示製作人，若心愛的植物因拍攝遭遇「不測」，要出來面對！

八大第1台《台灣第一等》主持人竇智孔爽朗的真性情逗樂植栽達人，對方心花開立刻表示要送他一株市價超過兩萬元、號稱地生蔓四大天王之一的「大麥克蔓綠絨」，讓竇智孔又驚又喜，直呼會好好對待這個新加入竇家的一份子！隨即還親暱的替它取了一個與「大賣」同音的吉利名字「竇大麥」，在外景拍攝途中，一有風吹草動竇智孔就趕緊跳上桌，以肉身守護家中的新夥伴，愛護之情溢於言表。

節目前往竇智孔目前居住的花蓮地區，一探連他這位花蓮居民也不熟悉的秘境之旅。竇智孔忍著暈船的不適，跟隨外景隊一起出海捕魚、蝦、蟹，得知這些海味將變成一道道美味佳餚，竇智孔的好男人魂立即爆發，馬上CALL老婆、小孩一起來同享。即使看到滿桌的美食口水直流，竇智孔還是先夾起飽滿的龍蝦肉餵飽兩個寶貝兒子，並且不忘叮嚀孩子帶好料給鏡頭外的老婆品嚐。

以行動展現愛的竇智孔自豪說：「看到沒有？我們吃東西，先把家人餵飽！」就在眾人一片讚賞時，竇智孔開玩笑說：「因為反正我們這裡還很多，我的目標也不是龍蝦…」隨後就拿起旭蟹大啖蟹膏，產地直送餐桌的鮮甜美味讓他讚不絕口，也趕緊再次呼喚孩子嚐鮮，天真的小兒子一吃馬上直率大喊：「我喜歡這個！」還童言童語問老爸：「吃這個會長高嗎？」可愛模樣萌翻現場！《台灣第一等》每周日晚9點在八大第1台播出。