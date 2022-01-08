南霸天連鎖KTV享溫馨搶攻外帶年菜商機。（柯宗緯翻攝）

南霸天連鎖KTV享溫馨搶攻外帶年菜商機。（柯宗緯翻攝）

去年台灣受到新冠肺炎疫情衝擊，南霸天連鎖KTV享溫馨虧損2億，業者逆勢仍發出最高2個月年終獎金，藉此犒賞一起挺過艱困危機的員工們，另也搶攻外帶年菜商機，推出各類方案，滿足小資族、家庭需求。

享溫馨看好台灣防疫資優生的潛力，願當起領頭羊，逆勢投資。業者表示，留下與享溫馨一起支撐企業的員工，就是享溫馨一直以來最堅實的依靠，除針對優秀員工，最高發放兩個月年終獎金之外，更發布重磅消息，員工將調薪3％到5％。

此外，享溫馨推出「溫馨冷凍 享年菜」小資特惠專案，冷凍年菜 4-6 人優惠價 3666 元，7-8 人團圓價 4666 元，強調低溫冷凍宅配，在家簡單加熱輕鬆上菜，美味不打折，將五星主廚團隊的精心手藝「袋」回家，品嘗飯店等級美味珍饈。

「溫馨冷凍享年菜」內含冰釀狀元貴妃蝦、錦繡團圓魚翅羹、金耀銀柳龍虎斑、節節高升富貴寶、 湘蓮福袋飄香粽、鴻運當紅黑羽雞、一品飄香佛跳牆、手作烘焙洋糕點 8 道豐盛經典年菜，8 人饗 宴價只要 4666 元。

另有熟食年菜外帶方案，增添溫馨掛爐豪野鴨、蓮花白火爆鴨架，酥脆金黃烤 鴨配上濃郁鴨架，滿足老饕味蕾，更貼心贈送「春年吉慶保鮮袋」一只，團圓價 6666 元。