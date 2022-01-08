俄TU-204貨機今晨在杭州機場後推起飛前失火，在滑行道上被火勢燒斷成兩截。（極目新聞）

今天（1月8日）清晨4點36分，杭州蕭山機場一架俄羅斯航星航空貨機4B6534在起飛前起火並燒到斷成兩截，經緊急處置，機上8名機組人員全部被救出後轉移。機場的正常運行未受影響。極目新聞報導，事故飛機型號為圖波列夫TU-204，為俄羅斯自產飛機，全球數量極少。

根據蕭山機場通報，1月8日早晨4點40分，由杭州飛往俄羅斯新西伯利亞馬切沃機場的俄羅斯航星航空4B6534貨機，在準備起飛前推出機位時突發艙內明火情況。接現場機務緊急通報後，杭州機場立即啟動應急程序，消防、急救在2分鐘內趕到現場緊急處置，並第一時間成功將8名機組人員救出後轉移。

事件發生後，浙江省機場集團、杭州機場負責人均第一時間趕到現場指導應急處置工作。據艙單資料顯示，該貨機裝載有普通貨物約20噸，配載航油約26噸。目前，起火具體原因相關部門正在進一步調查中。

隨後，中國民用航空華東地區管理局發佈情況通報稱：民航華東地區管理局立即啟動二級應急響應，浙江監管局監察員第一時間到達現場。杭州機場正常運行未受到影響。

今天中午，一名航空愛好者「@southwave少喝奶茶多運動」告訴記者，他早上知道消息後，專門趕到機場去拍攝。他到達時約10點20分，當時火勢已經撲滅，但飛機從頭部、尾部斷成兩截，「飛機是在準備起飛的時候著火，飛俄羅斯路程比較遠，航油也比較多，火勢一起就很難控制。我到達時，因為飛機裡面還有很多航油，機場消防擔心火勢復燃，一直在給飛機噴水降溫。」

他表示，航空愛好者們都對這次事故感到惋惜，「飛機是俄羅斯自己生產的TU-204，比較稀有，全球屈指可數，只有俄羅斯和北韓還有這個型號的飛機在飛，燒了一架非常可惜。這家航空公司目前經營4架TU-204，這架飛機是經常來杭州的，來往杭州和新西伯利亞之間的貨運航線。」

據公開資料，TU-204是俄羅斯圖波列夫航空科學技術聯合體（原蘇聯的圖波列夫設計局）研製的雙發動機中程客機，是該聯合體研製的第一種真正現代化的客機，用於取代TU-204客機。曾計畫每年生產80至90架，以滿足俄羅斯民航局訂購500架的要求。由於資金、蘇聯解體等原因，交貨量較少，研製、生產進展緩慢。

報導稱，該架飛機是菜鳥網路的塗裝。據公開資料，2018年3月29日，一架TU-204貨機從杭州蕭山國際機場起飛，標誌著菜鳥網路首條洲際定期航線正式首航。2019年，該架TU-204飛機上噴塗上了全新的「菜鳥」塗裝。