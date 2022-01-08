蔡英文總統為民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀站台，呼籲選民用選票終結地方派系。(黃國峰攝)

直播》蔡英文力挺林靜儀 上萬支持者高喊凍蒜

台中第二選區立委補選最後衝刺，民進黨候選人林靜儀晚間舉辦選前之夜造勢晚會，現場湧入近萬民眾、觀看直播的人數也破萬，蔡英文總統站台表示，台灣面對疫情變化、全力防疫，但不只要守住疫情，國家也需要穩定，呼籲選民把林靜儀送進立法院，讓台灣不要亂下去。

前立委陳柏惟情緒激動，眼眶泛紅且哽咽到幾乎無法言語，他說，過去很打拼，從霧峰的山風吹到烏日的溪底風、吹到龍井及沙鹿的海風，卻還是遭到罷免，後來看到一個讓他很放心的人選就是林靜儀，握著他的手說「這一局，姊姊替你顧」，呼籲大家票投林靜儀、讓他放心。

「蔡英文，加油！」、「林靜儀，凍蒜！」近萬支持者高喊凍蒜，林靜儀造勢晚會會場群眾情緒激昂，加油、凍蒜聲不斷。蔡英文說，看到這麼多人不畏寒冷站出來挺林靜儀，非常感謝也很感動，大家都決定了，要送林靜儀進立法院，讓團隊更堅強。

蔡英文說，最近全世界為了新冠疫情變種病毒而忙，台灣也有本土案例，政府防疫是一關又一關在拚，防疫人員沒日沒夜地在拚，此時國家更要安定面對挑戰、不能再亂下去；霧峰、烏日、大肚、龍井及沙鹿的民眾手中握有關鍵選票，明天都要去投票，告訴那些為了政治算計發動罷面的人，台灣不要再亂下去。

蔡英文說，陳柏惟罷免案是沒有正當性的罷免，是為了政治計算提出的罷免，讓社會更對立、無法團結，呼籲選民用這次補選的結果，告訴發動罷免的人，民眾要拒絕、遏止不正當的罷免；有人批評林靜儀空降、說她不溫柔，但真正為地方服務的人才是真正在地，有顆柔軟的心才是溫柔。

蔡英文說，前幾天看到林靜儀接受專訪，對其中有一段話很有同感，「改革就像手術，一顆很大的腫瘤不能一刀切掉，要一根血管一根血管綁了剪掉、綁了再剪掉」，林靜儀為了照顧更多人，改革的時候，她永遠是最堅定的那個人，呼籲大家站出來挺林靜儀，用手中的票改變地方家族政治與派系。