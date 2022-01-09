中亞國家哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。這也凸顯加密貨幣挖礦大國哈薩克在比特幣生態圈分量舉足輕重。

哈薩克因天然氣價格飆漲引發民怨，先是上週末在西部出現示威，抗議潮很快蔓延全國。最大城阿拉木圖（Almaty）的共和國廣場（Republic Square）成為抗議者主要聚集地，6日遭維安部隊清場。政府7日表示，已有44人在動亂中喪命。

英國「衛報」（The Guardian）報導，哈薩克全國網路連線5日遭到切斷，儘管當局的用意似乎是要阻斷示威者之間的聯繫，但產生的後果卻擴散到其他領域。

在比特幣的世界，哈薩克是一大強國。根據劍橋大學替代金融中心（Cambridge Centre for Alternative Finance）調查，2021年哈薩克成為全球第2大比特幣挖礦國，僅次於美國。

美國「財星雜誌」（Fortune）的數據顯示，截至去年8月，全球比特幣挖礦活動18%在哈薩克。原本的挖礦龍頭國家中國在官方出手打壓後，已讓出寶座。

比特幣等加密貨幣，是由運算能力高的電腦「挖礦」產生。這類電腦通常位在全球不同地區的資料中心，彼此競賽用高耗能的運算程序解決複雜的數學難題。

當有越多「礦工」連上網路，便需要更大量的運算能力才能挖到新的比特幣，即所謂的「算力」（hashrate，又稱雜湊率、哈希率）。而當礦工無法連上網路，算力便會下降，理論上會讓其餘礦工更容易挖到新幣。

在哈薩克網路斷線幾小時後，比特幣挖礦運算能力便驟降。根據挖礦公司BTC.com提供的資料，加密貨幣主要挖礦池的算力在本月4至6日下降14%。挖礦池指的是位在不同地點的礦工群組成的挖礦團隊。

但當挖礦算力下降，卻不一定會造成加密貨幣價格上漲。比特幣在6日跌破4萬3000美元，測試數個月來最低價位，反映出哈薩克在幣圈的份量。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110108