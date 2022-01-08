一名男網友分享租屋的靈異經驗，他入住該房後怪事不斷，不僅看過陌生男子站在窗外，也曾在樓梯看到鬼影，更毛的是每到凌晨，樓上就會傳出脫椅子的聲音，直到他詢問管理員後，管理員告訴他一件事，一切詭異經歷才終於有了解答。

這名男網友在臉書社團《靈異公社》發文，稱他先前在南部一棟大樓承租2樓，因為不喜歡搬家，合約便直接簽了3年，豈料，住了一段時間後，開始遇上各種奇怪的事情。

原PO分享，起初是睡覺半夢半醒之間，發現一名男子站在窗外看著他，就連來借宿的姊姊也曾在看電視時，瞥見男性站在門口，最可怕的是他某日在睡覺時，發現一名穿著西裝褲的男子吊在半空中，打算仔細看時，男子卻透明化消失了。

不僅如此，原PO說，樓上每天凌晨都會傳來拖動椅子的「扣扣」聲音，他上網搜尋才意外發現正樓上的房間是凶宅，他好奇詢問管理員後，管理員向他證實，多年前有名男房客選擇在該間房內輕生，讓他聽了之後心神不寧，先前遇上的疑惑則像跑馬燈般在腦海裡播放。

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「一個樓層出事感覺整棟都會有事」、「那個時間久了會整棟到處跑」、「那你一樣住三年嗎」、「不能搬就戴耳塞 眼罩睡吧」、「你上升到不同維度了」、「好可怕」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980