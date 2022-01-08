今天在NBA場上湖人以134：118擊退老鷹，目前拿下4連勝，戰績21勝19敗排西區第6，最近陣中巨星詹姆斯(LeBron James)大發神威，連10場砍下25分以上，突破多項歷史紀錄，而或許大家忽略了底薪加盟的小將蒙克(Malik Monk)，他最近表現非常神勇，也是湖人致勝功臣之一。

Malik Monk since starting (6 games):



22.2 PPG

55.4 FG%

49.0 3P% on 8.2 attempts



He’s on a vet min contract. pic.twitter.com/nemPpIwXy3 — StatMuse (@statmuse) January 8, 2022

這場比賽蒙克出戰35分鐘，砍下29分4籃板3助攻2抄截，投籃命中率55%、外線58.3%，場上正負值+14，是詹姆斯以外湖人得分最高球員，而不只這場比賽，他的近況非常好，過去6場比賽擔任先發能砍下22.2分，投籃命中率55.4%、外線命中率高達49%。

另外據統計，蒙克本季至今有8項數據創下個人生涯新高，其中有得分(12.1)、助攻(2.2)、抄截(0.8)、火鍋(0.4)，出場時間(25.9)、2分球命中率(60%)、真實命中率(61.8%)、場均外線命中數(2.1)。來到湖人的他可說是大放異彩，也成為詹姆斯身邊的新任帶刀侍衛。

Malik Monk is averaging career-highs in:



➖ PPG (12.1)

➖ APG (2.2)

➖ SPG (0.8)

➖ BPG (0.4)

➖ MPG (25.9)

➖ 2P% (60)

➖ TS% (61.8)

➖ 3s (2.1) — pickuphoop (@pickuphoop) January 8, 2022

蒙克今年才23歲，身高191公分體重91公斤，2017年在首輪第11順位被黃蜂選上，上季蒙克場均能拿下11.7分，三分命中率是生涯新高的40.1%，不過平均上場時間只有20.9分鐘，整季都以板凳身份出發，而效力黃蜂生涯4季他只有在2019年先發過1場，如今加入湖人不到半季就獲得8場先發機會，未來想必會更受重用。