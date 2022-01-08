「英國廣播公司」（BBC）8日報導，巴基斯坦北部近期降下規模「異常」的大雪，吸引大量民眾上山賞雪，卻因此被困在車內，目前已有至少21人不幸死亡，死因多為失溫。

根據報導，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以北的避暑勝地摩理（Murree），近期降下罕見大雪，吸引大量民眾前去觀賞，據稱幾天以來已至少有超過10萬輛汽車進入當地，是15至20年以來首度有這麼多遊客湧進摩理。

不過「半島電視台」（Al Jazeera）報導，巴基斯坦內政部長阿邁德（Sheikh Rashid Ahmed）表示，在暴風雪再度來襲下，當地一夜之間降雪超過1.2公尺，有約1000輛車被困在公路上，部分直接被大雪掩埋，目前已至少有16至19人死在車內；BBC更指出，死亡人數已上升至21人。

伊斯蘭馬巴德警官阿邁德（Atiq Ahmed）透露，已確定有16名罹難者是因失溫而不幸喪生，其中8人來自伊斯蘭馬巴德警察伊克伯（Naveed Iqbal）家庭，伊克伯本人也無法倖免。

內政部長阿邁德強調，已動員軍隊清理道路並救援仍然受困的民眾，救難單位也正為受困者提供食物、毛毯等緊急物資。但不只是遊客，就連摩理居民也面臨飲水、燃料等資源不足的窘境，巴基斯坦旁遮普省（Punjab）政府已宣布將當地列為災區，非官方人員全面禁止進入。總理伊姆蘭汗（Imran Khan）對此悲劇感到「震驚」，稱已下令進行調查並制定法規，確保類似事件不會再度發生。