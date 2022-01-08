台中市長盧秀燕現身顏寬恒選前之夜，台中市黨籍立委、市議員也全員到齊。（王文吉攝）

顏寬恒在沙鹿三角舉辦選前之夜，現場湧入爆滿群眾。（王文吉攝）

台中市二選區立委補選明日登場，國民黨候選人顏寬恒晚間在沙鹿三角公園舉行造勢活動，台中市長盧秀燕站台時高喊，「我唯一支持顏寬恒！」會親自站出來，不是為顏家及顏寬恒，而是為海線鄉親、大台中、國家及台灣，我們需要好的立委。

盧秀燕指出，她做過六屆立委，知道國會議員要做什麼工作，第一，立委要爭預算，為地方到中央爭預算，當立委不是自己能幹，是要替地方爭取建設，5位候選人只有顏寬恒有建設。早年這邊淹大水，是顏寬恒解決討建設的，有做事有討經費才有資格說話，顏家父子討50億元做南山截水溝，大家要投給有建設有照顧故鄉的顏寬恒。

第二，立委要服務，有的工作是中央管的，電力、瓦斯、自來水，找議員沒有用，要找立委，要會在中央做事服務鄉親，顏家在這裡5代，顏寬恒最知道，鄉親明天不是要選誰會當選，而是替自己找一個代理人，為自己爭權利，會為自己做事的人。

第三，要找的到人，看的到人，民代是服務人不是做官，話講一堆人，卻找不到人，工作不會做，顏家5代在這裡，是好鄰居，看的到也找的到，親朋好友看著他長大，若選一個都不認識的人，找不到人，要什麼服務？

盧秀燕強調，顏寬恒永遠跟大家在一起，他從當選、落選都不曾離開，上次找一個，但被罷免掉，4年浪費一半時間，海線需要建設，鄉親需要服務，受委屈需要有人站在一起，而不是去護航，呼籲明天票投5號顏寬恒。