近期南韓美妝YouTuber宋智雅在聯誼節目《單身即地獄》中，神似女偶像Jennie的外貌加上把男來賓撩得不要不要的功力，讓她迅速爆紅，引起超高討論；近日有網友主動私訊呂文婉，表示發現宋智雅和她撞臉，好奇她年輕樣貌，呂文婉也大方公開20多年前舊照，被大讚素顏還完勝。

日前有《Dcard》網友分析南韓美妝YouTuber宋智雅近年的妝容變化，貼出每一年的轉變，有人意外發現其中有一張照片和台灣名嘴呂文婉超像，其他人很快也有共鳴，「一直覺得很眼熟，原來是她」、「好想看呂文婉年輕的照片，應該也是正妹吧」、「被你講一下有夠像」、「我也是一直想說她像誰想不到，感謝解惑」。

呂文婉年輕嫩照驚豔眾人。(圖/ 摘自呂文婉臉書)

宋智雅不僅神似Jennie，沒想到還撞臉呂文婉，有呂文婉的粉絲就把這個消息分享給本人，驚喜的是，呂文婉二話不說就PO出年輕嫩照，還透露自己「大素顏」；網友看到年輕的呂文婉都被震撼到，盛讚「跟現在都沒什麼變」、「當初怎麼會當記者，應該一開始就出道當玉女明星的」、「就有化妝跟沒化妝的差別而已」、「妳素顏還這麼驚人，根本完勝」。

南韓戀愛實境節目《單身即地獄》是改編自歐美的《欲罷不能》，讓單身男女參賽者在無人島上，開始聯誼互動，最後配對成功還能一起獲得總統套房獎勵，男女之間得透過聊天或日常互動，找到「適合的另一半」；而宋智雅從節目開播後就相當受關注，她也說從播出後，自己的YouTube頻道和IG粉絲都暴漲。