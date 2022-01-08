《中國婦女報》報導，2021年12月31日，從蘭州開往溫州的K306次列車上，一對夫婦因為孩子的奶粉不夠，向乘務員求助。乘務員、列車長和乘警在幫助他們的過程中發現疑點，並最終證實，這對夫婦並不是孩子的親生父母，他們手中的男嬰是剛剛花11萬元人民幣買來的。目前，蘭州鐵路公安已經聯繫男嬰的老家河南南陽的民政部門，做後續的安置。

2021年12月31日，從蘭州開往溫州的K306次列車在行程的最後一天進入浙江境內。從金華南站開車後，軟臥9號車廂的兩名旅客向乘務員求助，說自己幫別人照看的孩子奶粉不夠了，乘務員沒有找到適合嬰兒的奶粉，和列車長申慶雨一起去當面回覆，並進一步瞭解情況。在交談中，申慶雨發現了一些異樣。

列車長描述當時狀況：「奶粉罐子拿出來一看，一小瓶，上面就有一勺。然後我就問他奶粉小孩每次喝多少，他們也含糊不清，說是有時候多有時候少。進去的時候小孩正在哭鬧，女方把小孩抱在懷裡，我就問男方，孩子父母是誰？他說他是孩子他爹。我說那母親是誰？他指著這個女的說這是孩子母親。 」

「我感覺他之前跟我們乘務員說的是他幫朋友照看小孩，怎麼又變成他自己的了。於是我就詢問小孩的出生年月，含糊不清說不上來，也提供不了小孩的出生證明。 隨後就對他們的乘車人信息進行核對，在核對過程中，我覺得前後語言不搭，而且神色比較緊張。」列車長說。

事件交給乘警進一步調查，經過證件查驗、不斷詢問後，這兩名旅客慌了神，如實交代了事情經過，承認該名嬰兒是他們通過買賣交易得來，還沒有來得及準備嬰兒用品，所以向乘務員求助找奶粉，沒想到暴露了自己。

經警方調查得知，男嫌疑人是江西上饒人，女嫌疑人是河南鄧州人。蘭州鐵路公安處乘警支隊刑警大隊偵查員李興東表示：「根據嫌疑人吳某和沈某的交代，他們2021年12月29日在河南省鄧州市一個公園內，根據其他人的介紹，在李某處花11萬元購買了男嬰 ，準備攜帶男嬰到溫州自己的家中撫養。」

乘警立即聯繫溫州站派出所，由溫州站派出所逮捕兩名嫌犯，並由列車帶回信陽站，由公安人員調查處理，嬰兒則乘坐這趟列車先帶回蘭州。報導稱，兩名賣掉男嬰的嫌疑人，分別是男嬰的姥姥和舅姥爺。男嬰的母親楊某還沒有成年。

李興東說：「楊某是非婚生子，經濟來源比較少，撫養能力不行。她的母親李某收入也低，所以就將這個孩子交給了舅姥爺李某。男嫌疑人李某通過多次的尋找，找了一個出價最高的買家，就將孩子賣掉了。孩子的母親楊某不知道舅姥爺和姥姥將孩子賣掉的事情 。」

蘭州鐵路公安處乘警支隊刑警大隊民警何花表示：「接到嬰兒，我們打開檢查的時候，看他挺可憐的。在小包被裡面，包被也是比較潮濕。小孩身上衣著比較單薄，僅僅是穿了一件跟自己身形很不符的上衣，胳膊都在裡面這樣蜷縮著，腿基本上就是光著，沒有穿褲子。按照醫院對他身體各方面的推測，也就剛滿月的樣子 。」

「因為首先這個孩子是非婚生子，他的母親是未成年人，沒有撫養能力，其次他重要的一些家人、親屬都是涉案人員，所以目前不能把他交給他的家人。我們已經聯繫了河南省南陽市的民政部門，對這個孩子後續的一些撫養問題，包括一些法律手續，比如說戶口問題，我們都會持續跟進。」何花表示。目前南陽警方已經控制兩名嫌疑人，正在進一步工作。