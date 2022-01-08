跨黨派人權典範，施明德獲頒人權終身成就獎。取自高思博臉書

中華人權協會今天頒發「人權終身成就獎」，給前民進黨主席施明德，表彰他在人權領域的卓越成就。協會理事長高思博表示，公理正義不分黨派，施明德為人權拚鬥一生，若説今日台灣還有真正跨黨派的典範，施明德當之無愧。

42年前的1月8日，逃亡多時的施明德遭逮捕入獄，高思博表示，選擇今天頒獎意義非凡。施明德上台領獎時表示，42年前的今天，他被兩個政治犯出賣，被捕消息傳出後舉國歡騰。

他笑稱，一個人落網引來普天同慶，在台灣歷史上絕對是空前的，當時他被人家痛恨到這個程度，沒想到42年後還可以活著看到威權體制的結束，當年講的廢除黨禁、報禁、萬年國會、中華民國模式的台灣獨立也都一一完成。對於活著可以看到這個結果，他只想講三句話「我信仰了，我奮鬥了，我奉獻了」。

高思博表示，施明德曾因美麗島事件被判處無期徒刑，最後以無罪之身恢復自由；陳水扁前總統全家涉嫌貪腐，施明德又領導組織和平反貪腐的紅衫軍運動，對抗昔日同黨同志的貪腐行為。公理正義不分黨派，施明德為人權拚鬥一生，若説今日台灣還有真正跨黨派的典範，施明德當之無愧。

中華人權協會也列出施明德獲獎理由指出，施明德在台灣戒嚴時期，為爭取自由、民主、人權，1962年及1980年兩度被捕，均遭判處無期徒刑。

1985年作家江南在美國被情治機構派人暗殺，施明德立即宣布無限期絕食，抗議恐怖統治丶要求解除戒嚴等等，被以鼻胃管灌食4年7個月多達3000多次，直到李登輝總統宣布其判決無效，才以無罪之身恢復自由。

2006年陳水扁總統夫婦涉嫌貪腐，施明德又毅然領導百萬人民從事和平反貪腐運動，聯合國反貪腐公約明示，貪腐是侵犯人權的罪行，陳總統夫婦終遭判處重刑，中華人權協會強調，施明德的一生繫獄長達25年餘，受盡折磨、苦難，卻以「寬恕是結束苦痛最美麗的句點」勸導世人，施明德終生為人權奮鬥卓然成就，為台灣人民所目睹，共欽。