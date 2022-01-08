台中市第二選區立委補選，9日投票。民進黨候選人林靜儀主辦「選前之夜」，希望把投票率催高。但因疫情升溫，行政院長蘇貞昌因安排多場防疫、政務會議與視察防疫的工作，將不出席選前之夜；國民黨候選人顏寬恒也在補選前夕，在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦晚會。媒體人吳子嘉認為，以他個人判斷，9日「絕對沒有很大意外的結果」。

吳子嘉8日在《董事長開講》網路直播節目中認為，台中第二選區選情緊繃，以他個人判斷，9日絕對沒有很大意外的結果。現在有一個情況比較不好，就是疫情。疫情如果那麼緊張，已經不是總統蔡英文顧不顧疫情的問題，而是行政院長蘇貞昌告訴大家有這個疫情，疫情這麼緊張，恐怕會搞得明天很多人不會回來投票，因為萬一被感染怎麼辦？

吳子嘉覺得，民進黨9日的計畫，就是要把返鄉投票的人催出來，那為什麼8日民進黨晚上要用「選前之夜」這樣的大動作？就是要把票催出來，把投票率催高，也就是要把年輕人的票催出來。

另外，針對民進黨在台中第二選區補選上的大動作，吳子嘉認為，總結一句話，「這個過程到現在為止，太離譜了！」離譜到總統蔡英文有必要這樣子嗎？輸掉這席立委補選席次會怎樣嗎？她並不會因此跛腳啊。