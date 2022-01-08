顏寬恒在沙鹿三角舉辦選前之夜，現場湧入爆滿群眾。（王文吉攝）

早料到會血肉模糊仍要戰！ 顏寬恒選前之夜喊話：因為我的心在這

台中市二選區立委補選明日登場，國民黨候選人顏寬恒晚間在沙鹿民主聖地三角公園舉行造勢活動，顏寬恒在市長盧秀燕站台後感性說，短短2個月一路被抹黑、糟蹋，連阿公阿嬤都拿來作文章，他在立院7年，提了12項法案三讀通過，200多項建設，超過350億預算，這個成績可以嗎？台下鄉親高呼「顏寬恒，一定要贏！」

顏寬恒指出，這兩個多月時間，常常有人問他，要是知道會受到這樣的糟蹋，無情的抹黑，還會出來選嗎？他總是笑笑說，「這就是我的家，我的心就在這。其實寬恒，也從來不曾離開，自己的家如果自己都不顧，有誰會來顧。」

顏寬恒說，這兩年的空轉，建設停頓，想到鄉親的希望，他就算是會被糟蹋，也要參選，打壓抹黑不要緊，傷害阿公阿嬤，甚至對祖墳指指點點，令人無法接受，而父親原本應該會出席的，但他因身體不適，特地交代他晚上一定要拜託選民支持。

顏寬恒指出，這裡有海線鄉親、屯區、霧峰及烏日大家的陪伴支持 ，從今天開始，我們認真打拚，迎接明天的勝利，大家從山上徒步到這裡，三角公園是海線的民主聖地，這場立委的補選，就讓在地的顏寬恒在這裡當選，明天就要投票了，晚上10點前大家繼續拉票，明天早點出門投票，讓他進立院幫盧市長改善台中空汙。