清林散昶！ 張亞中同台趙少康喊罷免林昶佐｜2022.01.08

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明天(9日)投票，罷免團體和林昶佐陣營都舉辦選前之夜大拚場。前台北市議員童仲彥也到場助陣，並針對林昶佐閃兵和換屋等爭議痛批；童仲彥還透露，2016年的時候，民進黨內還要他和民進黨台北市議員顏聖冠不要出來競選立委，讓給當時還是時代力量黨籍的林昶佐。

童仲彥表示，真的要講愛台灣，在前線打拼，「真的有當兵的就是我，我在馬祖北竿當兵，沒閃尿、閃屎、沒逃兵」。童仲彥指出，林昶佐的個性，就是甚麼都閃躲，身為中華民國國民，他有種說要「抗中保台」，但是他不用當兵，「可不可惡啊？」

童仲彥直言，林昶佐說自己住在中正萬華，他就是在騙，「每逢選舉long stay，每逢選舉都是假」。2020年短期承租房子，2022年遇到罷免就換屋，他說賣掉文山區的房子，「我昨天才去」，且林昶佐12月和女兒拍影片的地點，還是在文山區的住所。

童仲彥更說，林昶佐欺騙大家感情，本來林郁方委員做得好好的，2016年民進黨找我本人和顏聖冠來協調，叫我們都不要選，因為蔡英文要選總統，所以要讓給時代力量，「我在這邊對天發誓，這完全是真的」，所以民進黨派了個替代品來，結果不小心選上了，當然不會做，「所以我們要不要把替代品換掉？」

同時，身穿金色外套的童仲彥，還帶著一批身穿低胸馬甲的辣妹上台唱RAP，並引導民眾一起呼口號，現場播放「閃尿閃屎」充滿爭議性的歌詞與露骨MV，童仲彥更直說畫面是限制級的，普遍級的要看台上。