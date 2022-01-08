手搖飲廣受民眾歡迎，不少人也習慣去冰，但去冰後剩半杯會不會太離譜？桃園一位網友日前到知名手搖飲買珍珠鮮奶茶，要求去冰後回家一看，竟然只剩半杯，店家事後回「這是完美比例」，讓網友全炸鍋。

網友表示自己到飲料店買了兩杯共150元的珍珠鮮奶茶，並要求去冰，要和朋友一起喝，沒想到拿回家一看，才發現去冰後的珍奶竟然只剩半杯，直呼從沒看過這種情況，氣到在臉書PO文，並且到店家Google Map資訊留下一星負評：「去你們家買過4次沒碰過這種狀況，不知道的人還以為我偷喝咧」。

網友到飲料店點75元的去冰珍奶，沒想到去冰後竟只剩半杯，氣得他投訴，店家事後回「符合完美比例」遭網友砲轟。(圖／Google Map)

照片曝光後也引發網友砲轟、揶揄：「買冰塊送珍奶」、「75元就這樣」、「錢真好賺」、「店家端出這種東西自己都不心虛嗎」、「七、八分滿還可以給過，一半就太扯了」`.

對此店家回應，為了符合完美比例，去冰後不能加任何東西，因此才沒有裝滿，店家表示，客人拍攝的照片是顛倒放的，由於杯口較寬，杯底較窄，才會造成只有半杯的錯覺，實際上並沒有那麼誇張。

但網友對店家回應相當不以為然，再度開嗆：「笑死，不能加水，那冰塊融化不也是水」、「完美比例個屁，那你就等比例紅茶鮮奶加下去啊」、「那怎麼別家店去冰都還是滿的」、「照這樣看，去冰還要加滿是不是要付150」、「中杯就中杯，用大杯在那邊裝模作樣」、「可憐哪，但台灣還是一堆盤子會買」、「賣到75還敢這樣玩，我絕對不會去買」。