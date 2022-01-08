出席林靜儀選前之夜，蔡英文：用手中一票改變家族政治。取自蔡英文臉書

出席林靜儀選前之夜 蔡英文：用手中一票改變家族政治

台中市第二選區立委補選明天將要進行投票，蔡英文總統今晚偕同副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、交通部前部長林佳龍等人，出席林靜儀在台中烏日舉辦的選前之夜，呼籲用手中的一票，來改變地方上的家族政治、派系政治，一起推動台灣民主往前走。

今天到場的還有立委張廖萬堅、何欣純、莊競程、余天、陳秀寳、總統府資政李茂盛、王茂雄、劉昭惠、沈國榮、國策顧問黃奕睿、府副祕書長李俊俋，及台中市的地方黨公職人員。

蔡英文先向現場台中的鄉親說到，因國內本土疫情變化，她今天下午到疫情指揮中心聽取簡報，這個月底就是除夕，大家回國過年，境外移入的風險也會提高，她也特別交代行政團隊，春節檢疫專案一定要嚴格執行，全力守住疫情。

她也在現場詢問「疫苗已經打過兩支的舉手一下？」還說，你們都舉手了，要趕快去打第三劑，我們要「打好打滿」，打疫苗讓自己身體的保護力更強，讓台灣的群體保護力更強，這樣好不好？

她說，不只有疫情，現在的台灣還面臨很多挑戰，經濟要轉型、能源要轉型，我們也要因應氣候變遷帶來的挑戰，更不用說台灣的外部威脅，每天都存在。此時此刻，我們最需要的是國家社會的穩定，讓我們可以全心全意、團結來面對挑戰。「台灣要安定、台灣不能亂下去，大家說對不對？」

蔡英文強調，民主體制賦予人民罷免權，但罷免的發動必須要有正當性，也要異常的謹慎。陳柏惟的表現很好，但才上任一年多，有心人就提案罷免他，「我要告訴大家，這是一個沒有正當性的罷免案」。

因此，她呼籲民眾，要用這次補選的結果，不但要告訴發動罷免的人，我們需要穩定、需要團結來面對各種挑戰；我們更要拒絕、也要遏止不正當的罷免。如果你同意，明天我們都去投票，投給林靜儀。

她說，我們也要用手中的一張票，來改變地方上的家族政治、派系政治。我們不能容忍長期把持國會席次的地方派系，不但在國會很少有表現，還借勢介入地方利益。我們不能容許，我們不能忍受，要大家「勇敢站出來」，一起來改變、一起推動台灣民主往前走。

蔡英文與林靜儀上台時，「林靜儀凍蒜」、「台灣加油」、「蔡英文加油」吶喊聲不斷，為選前帶起氣勢。蔡英文結束致詞，也立即趕回台北市，參加中正、萬華區的立委林昶佐「終結惡戰！團結之夜！」造勢活動。

今晚在台中烏日區舉行的選前之夜活動，也邀請到台灣基進黨主席陳奕齊和林靜儀競選總部總幹事陳柏惟前立委上台致詞，為林靜儀加油打氣，希望中二選區支持台灣基進、支持陳柏惟的民眾，明天都能站出來投票、支持林靜儀。