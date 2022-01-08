特斯拉將調漲FSD售價到1.2萬美元 22:202022/01/08 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長穆斯克（ElonMusk）7日在推特宣布，自1月17日起將把在美國的全自動輔助駕駛軟體（FSD）調漲2000美元到1.2萬美元。 這項20％的漲價行動距離特斯拉上次在2020年把FSD從8千美元調高到1萬美元，還不到兩年時間。 穆斯克還補充，FSD的每月訂閱費用之後也會跟進調漲。 1小時60元還找嘸車位 北市停車格收費擬調漲 蘋果執行長庫克上財年薪酬9870萬美元 #FSD #調漲 #萬美 #特斯拉 #售價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》比特幣一度跌破4.1萬美元 創9月底來新低 17:052022/01/07 財經 《航運股》外資看旺海運 長榮距目標價還有一大段 14:152022/01/06 財經 原料大漲 肥料廠漲價穩業績 04:102022/01/05 證券．權證 印度政府向小米印度追繳8800萬美元稅款 10:262022/01/06 財經 台南豬頭飯有佛心 咬牙苦撐不漲價 04:102022/01/06 焦點要聞 福特電動皮卡 產量倍增 04:102022/01/06 全球財經 《國際金融》高盛美言沒用 比特幣跌破4.4萬美元 12:502022/01/06 財經 《國際產業》侵權訴訟 Nikola、特斯拉和解撤告 16:312022/01/06 財經 北基投億元買特斯拉兩套巨量儲能 首座屏東案場Q1併聯 12:102022/01/06 財經 基本工資調漲老闆用1招降薪 網看傻：台灣真的是鬼島 10:532022/01/06 生活 油電各賠一個資本額 政府要負責 04:102022/01/08 財經焦點 財經熱門新聞 美半導體股慘殺 台積電、聯電ADR遭血洗 散戶下周小心了 - 財經 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 - 財經 寶成越南廠員工不滿年終被砍 萬人無預警罷工癱瘓交通 - 財經 Omicron台股慘殺500點兇手？錯了！專家爆背後致命殺手是它 - 財經 連3年虧損 父子交班掙扎 霹靂靠《素還真》最後一搏 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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