特斯拉執行長穆斯克（ElonMusk）7日在推特宣布，自1月17日起將把在美國的全自動輔助駕駛軟體（FSD）調漲2000美元到1.2萬美元。

這項20％的漲價行動距離特斯拉上次在2020年把FSD從8千美元調高到1萬美元，還不到兩年時間。

穆斯克還補充，FSD的每月訂閱費用之後也會跟進調漲。