台中市第二選區立委補選和立委林昶佐罷免案都在9日進行投票，各陣營在投票前也都動作頻頻，不斷炒熱選戰氣氛。《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日在直播中被網友問到，民進黨是否只關心選舉？他忍不住直言，這個國家已經瘋了，政府只關心選舉，遇到選舉精神就特別好。

吳子嘉8日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中分析台中補選和林昶佐的罷免案時，有網友問吳子嘉，民進黨除了選舉沒有其他重要的東西嗎？疫情這麼嚴重，國際局勢也日趨變化。好像台灣除了選舉，真的沒有什麼讓他們關心的了，儼然是「世外桃源」。

對此，吳子嘉直言，這個國家已經瘋了，這個國家快亡國了，已經沒有搞頭了。台灣最重要的公司是台積電，你有感覺台積電和政府有關係嗎？根本一點關係都沒有。

吳子嘉指出，行政院長蘇貞昌有在關心經濟嗎？全世界都在關心通膨，蘇貞昌有在關心通膨嗎？什麼都沒有。美國總統、日本總理都在關心和經濟和產業發展，以及軍事、外交、國防，台灣沒人在關心，這就是我們的政府，只關心選舉，遇到選舉精神就特別好。

吳子嘉認為，現在最重要的問題是疫情，但中央流行疫情中心指揮官陳時中在關心什麼？他不管疫情，還告訴大家說自己要選就要選台北市市長，這個政府不會倒，厲不厲害？