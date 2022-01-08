台中市8日接種人潮擠爆接種站，29區衛生所及合約醫院共加開40診次及6處假日接種站。（台中市政府提供）

文心森林公園接種約1000人為最熱門站點。（台中市政府提供）

受國內疫情衝擊及第三劑接種間隔縮短影響，台中市8日接種人潮擠爆接種站，29區衛生所及合約醫院共加開40診次及6處假日接種站，截至下午6時接種超過7400人，其中文心森林公園接種約1000人為最熱門站點、東協廣場700人居次、楓樹里活動中心519人、樂成宮339人；29區衛生所平均接種數約150人，以太平區衛所326人最多，另沙鹿區衛生所今日也開設夜診提供莫德納接種。

衛生局表示，楓樹里活動中心原估計約100至150人，一早就湧進500多人，衛生局立即加派醫護人力前往支援；原訂下午1時開打的文心森林公園，中午過後就出現千人以上人龍，接種量較上週同期暴增5至6倍以上，現場由2名醫師及6名護理人員負責接種；東協廣場接種數也比上週同期成長3.5倍，感謝市民遵守秩序排隊等待接種。

衛生局指出，9日上午石岡區衛生所持續加診接種莫德納疫苗，下午東協廣場、家樂福西屯店及中清店則提供BNT疫苗；另為紓解文心森林公園接種人潮，衛生局已規劃明日下午由2名醫師及6組護理人力進駐提供服務並限量莫德納疫苗600人，號碼牌發完為止，詳細資訊請參閱衛生局網站公告。

衛生局強調，除假日接種站外，台中市417家合約所提供BNT疫苗、30區衛生所及合約醫院提供莫德納疫苗、40家合約院所提供高端疫苗及21家醫院開設AZ疫苗門診，各院所接種門診資訊已公告於台中市政府衛生局網站，歡迎民眾查詢並預約接種。