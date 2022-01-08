新竹一名工程師發現，在縣府工作的妻子竟與老朋友外遇，兩人互傳露骨鹹濕的簡訊，包括，「這屁股是我要摸的」、「你想看ㄐㄐ照阿？」等，他氣炸把小王告上法院求償。案經上訴，高等法院判小王要賠40萬元。可上訴。

判決書指出，新竹一名工程師主張與妻子於2017年結婚，兩人育有一子，妻子在縣府工作，但妻子的曾姓男同事明知其已婚，卻仍於2020年5月起與妻子互傳簡訊與私密照，包括，「恩 你過敏的原因九成是因為睡你旁邊的不是我」、「我就想你啊 怎麼辦」、「這屁股是我要摸的」、「你想看ㄐㄐ照阿？」等語。

人夫控訴，他自從發現妻子與同事互傳簡訊後，他認為兩人已經發生過性關係，讓他每每想起這件事都產生嚴重的厭惡感，且他與妻子的婚姻因此瀕臨破滅，遂提告向曾男求償60萬元精神撫慰金。

對此，曾男則聲稱，他與人妻是高中舊識，兩人在學生時代曾交往，現在僅是普通朋友關係，且人夫所提出的對話紀錄中，雖然有內容涉及感情與愛意，但那只是朋友的玩笑話，絕對沒有侵害人夫的配偶權。

案經上訴，高等法院法官重新勘驗證據，認為曾男與人妻的對話顯然不是一般同事與朋友會聊的內容，且女方已有家室，曾男理當知道分寸，縱使偶爾玩笑踰矩，曾男也應該拒絕或婉拒對方繼續此行為，但曾男不僅繼續對話，還對人妻傳來的性感照片回應帶有性暗示的話語，明顯行為已超過一般男女的分際。法官審酌雙方經濟能力等一切情狀，判曾男須賠償40萬元。可上訴。