無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案明日投票，林昶佐今晚在龍山寺前廣場舉辦「終結惡戰，團結之夜」晚會，蔡英文總統壓軸助講表示，對於政治算計發動罷免的人，呼籲選民明天出來投下不同意罷免，台灣不能繼續亂下去，用投票拒絕不正當罷免。

蔡英文指出，國家需要安定，必須要大家團結面對挑戰，就是這個原因，她一定要替林昶佐加油打氣，唯有終結惡意罷免，台灣團結一致才能安定，尤其是林昶佐問政認真、服務周到，更是台灣最具代表性的年輕人。

蔡英文說，支持林昶佐的理由多到講不完，但想不出為什麼要罷免林昶佐的理由，為什麼有人要罷免國會評鑑第一名，亞洲唯一受美國白宮邀請參加民主峰會的國會議員，除非有其他用意，罷免是人民權益，但不能是政治鬥爭的工具．明天一定要用選票，把林昶佐留在立法院。

對於林昶佐並非民進黨籍，民進黨去努力幫忙拒絕惡罷，蔡英文說，台灣人疼惜好人才，沒有黨派之分，林昶佐當立委六年多來為萬華拚建設，為台灣拚外交，在國會支持民生建設法案，一定要去投票，把林昶佐留在立法院繼續打拚。

蔡英文提到，台灣除面對疫情挑戰外，還有能源轉型、氣候變遷及外面威脅等挑戰，必須集結所有力量面對變局，國家社會需要穩定，呼籲民眾明天用選票，告訴那些政治算計發動罷免的人，用選票拒絕不正當罷免。