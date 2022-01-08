印度5個省分將於2月至3月間舉行議會選舉，外界將這波選舉視為莫迪政府以及印度人民黨（BJP）能否繼續在全國範圍內獲得人民支持的重要觀察指標。

印度的果阿省（Goa）、旁遮普省（Punjab）、曼尼普爾省（Manipur）、北阿坎德省（Uttarakhand）和北方省（Uttar Pradesh）當屆省議會的會期均將於今年3月結束，因此預定於第1季舉行改選。

印度選舉委員會今天下午公布了這5省的選舉時程，其中果阿、旁遮普和北阿坎德於2月14日投票；曼尼普爾於2月27日及3月3日分兩階段投票。

北方省的投票最為複雜，分7個階段，日期為2月10日、14日、20日、23日、27日、3月3日和7日。

這5省的議會選舉一共將選出690席，其中以北方省的403席為最多。另外，計有1億8300多萬名選民符合投票資格，各省投票結果統一於3月10日公布。

選委會主任委員錢德拉（Sushil Chandra）在記者會上表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Omicron變異株而加劇，目前暫時禁止一切競選集會、拜票或遊行，競選活動宜以線上方式進行。

但他補充，選委會將視疫情變化，於1月15日宣布是否放寬限制。

印度各省的議會每隔5年改選1次。在即將舉行選舉的5省當中，除了旁遮普省由最大在野黨國大黨（INC）控制之外，其餘4省均以印度教民族主義濃厚的BJP為多數黨。

觀察人士認為，這波選舉的結果將可測試莫迪政府對疫情以及農民示威的處理，是否動搖民眾支持率，進而觀察BJP能否在2024年的人民院（國會下院）選舉中維持人數優勢，進一步鞏固政治實力。

另方面，INC是否會因內鬥而失去旁遮普省，導致東山再起的資本進一步削弱，也是觀察重點。