有些人天生就很正直，風度和教養決定了他們不會成為一個壞人，想變壞也不容易。運勢專欄「馬煒說星座」分享，雙魚座、射手座、金牛座的人心地太善良，實在做不了壞人。

▍雙魚座

雙魚座的人很難變成壞人，因為他們的性格過於感性，總是會心軟，狠不下心來對別人絕情，反而會做出一些同情他人的事情。他們受到很多人的信賴和喜歡，變好非常容易，變壞卻很難。他們一直都是溫柔又善良的，對人也真誠，為人有著自己的底線和原則，只會向好的方面發展，而不會變壞。

因為雙魚座過於心軟和感性的性格導致了他們無法徹底地成為一個壞人。做錯了一件很小的事，都可能讓他們愧疚很久，產生嚴重的負罪感。即便別人傷害了自己，也很難下定決心去報復對方。

▍射手座

射手座的人喜歡直來直往的，非常正直和坦率，很少有什麼心機或者壞心眼。他們很聰明，但不會把自己的聰明用來傷害別人。與他們來往時，會從他們身上感受到十分的真誠，這樣的人是不會允許自己成為一個壞人的。

總之，射手座的人一直都是用真誠的心去對待別人。只要別人真誠地對待自己，他們也不介意向別人展現出自己柔情的一面。射手座的心是善良的，即便有時候看起來非常狠心，但也不會真的去傷害別人，更不會讓自己成為一個真正的壞人。

▍金牛座

金牛座的人喜歡老老實實的做自己，安分守己，踏踏實實的做自己的事情，為人很實在，沒有什麼太大的心眼。始終用真誠的心去對待他人，即便因為對方在某些地方受了委屈，也會選擇去包容對方，所以金牛座的人很受朋友的信賴。他們一直都給人一種老好人的形象，人品好，為人也正直，做不了真正的壞人。

在別人看來金牛座是一個老好人，在他們自己看來也還行，最起碼不是一個壞人。好和壞只在一念之間，有的時候做壞人確實很省事，但他們的品格不會允許自己這麼做。