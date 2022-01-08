軍事新聞網站「Breaking Defense」7日指出，有意增強中亞影響力的中國大陸，目前正虎視眈眈，等待哈薩克出現權力真空；而當地政府目前的「靠山」俄羅斯，則正在烏克蘭邊境與北約（NATO）勢力對峙，若動亂規模進一步擴大、導致其須分心因應，將嚴重影響莫斯科政府與西方國家的關鍵政治角力。

前美國駐烏茲別克大使、目前擔任華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐亞中心資深主任的赫普斯特（John Herbst）指出，若目前集體安全條約組織（CSTO）部隊的「維和」失敗，導致哈薩克政府遭到推翻，中國大陸將把握權力真空期，大舉發展於當地的影響力，土耳其和美國也可能趁機介入。

就算哈薩克政府未被推翻，該國總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）為繼續掌權，也可能改向中國大陸和上海合作組織（SCO）求援，導致俄羅斯於中亞的影響力大打折扣。

雖然俄羅斯也可能進一步向哈薩克出兵，但這將影響其於烏克蘭邊境的軍事對峙。一名俄羅斯國防工業官員向「Breaking Defense」透露，普丁（Vladimir Putin）政府已承受來自內外的龐大壓力，若哈薩克行動導致俄軍官兵殉職，更可能進一步引發國內反彈，因為獲得歐美持續支援的烏克蘭，肯定會讓俄軍承受更大的傷亡。

赫普斯特認為，若哈薩克情勢難以控制，普丁可能會從烏克蘭撤軍，因為此舉「風險較小」。「Breaking Defense」指出，俄羅斯國內已開始出現對普丁不滿的聲音，代表其統治系統確實面臨愈來愈大的壓力。