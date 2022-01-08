資深女星陳美鳳有「台灣最美麗的歐巴桑」封號，最早活躍於秀場，後來轉型本土劇女演員，有許多經典作品，雖然已65歲仍有不少新作品，看出人氣依舊；今年是虎年，陳美鳳特地曬出一張應景的照片，大秀30年前火辣身材，讓網友驚呆。

陳美鳳隨著年齡增長反而更有成熟女人韻味，近年也都被冠上「最美歐巴桑」的封號，年輕時期還曾是秀場女王，前凸後翹身材又曬成健康小麥膚色，還被說是「黑珍珠美人」；8日晚上陳美鳳在臉書上傳一張30年前舊照，畫面中她一身豹紋服飾，讓她笑說「沒在虎你」，恰巧今年是虎年，她也開心地說，「應景吧」。

今年是虎年，陳美鳳特地曬出一張應景的照片，大秀30年前火辣身材，讓網友驚呆。(圖/ 摘自陳美鳳MeiFen臉書)

照片中陳美鳳頭髮用豹紋髮飾紮起來，身上則是一件低胸開高衩的豹紋連身短裙，胸前快撐爆之外，翹臀和蜜大腿也超吸睛，整個人十分狂野性感，好比是一隻辣到令人窒息的「老虎」。而陳美鳳最後也不忘向粉絲道個早年，「虎年萬事好」。

在陳美鳳發文沒多久立刻引起熱議，網友都被陳美鳳30年前辣到噴火的誇張身材震撼，「亮麗的黑美人」、「從年輕的時候就美麗妖嬌」、「逆齡啦」、「超火辣欸」、「啊嗚！！！尖叫聲」、「30年前就時尚先驅，現在還是」、「辣妹，水，黑美人的時代」。