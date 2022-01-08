大陸人氣女神楊冪不僅擁有甜美外型，更有完美身材比例，尤其一雙筆直筷子腿，讓她有「腿精」的美名，近來頻在三里屯出沒的她，時常被網友巧遇，而她的私服裝扮，更是成為女生的潮流指標，昨(7日)她又和好友去逛街，但卻因為招牌「漫畫腿」，馬上就被認出。

楊冪昨和好友張大大到三里屯逛街，雖然包裹嚴實，戴帽子、口罩和黑色外套，但下身只穿黑絲襪的她，完全無懼當天北京早上溫度已低於10度，晚上更是跌到零下5度，本來就比路人細很多的腿，更是格外顯眼，即使穿梭在人群，依舊可以靠著那雙筆直鉛筆腿，一眼就認出她。

楊冪和張大大去逛街，不畏寒冬下身僅穿絲襪。(圖／取自微博)

楊冪腿比路人細上好幾倍。(圖／取自微博)

網友看了也驚嘆「這也太瘦了巴」、「一看這腿就知道是楊冪」、「腿型應該是」，引起熱議。五官精緻的楊冪，不僅身材火辣，還有一雙宛如漫畫般的黃金比例美腿，是不少女生都夢寐以求的身材。

而楊冪也因為精湛演技加上自帶流量，讓她穩居一線女星寶座，戲劇邀約不斷外，還有不少廣告代言、時尚活動，每次現身的新造型，總能引起熱烈討論，被封為「流量女王」、「陸劇女王」。