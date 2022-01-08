台中市第二選區立委補選，9日投票。資深媒體人周玉蔻8日更跑到國民黨候選人顏寬恒於沙鹿向上路的競選總部，力邀顏寬恒及顏清標上她的節目接受訪問。有網友認為，「也不是禁區，盡量拍啊！也不就是這樣子了。」

周玉蔻8日在臉書貼文表示，剛剛拜訪向上路顏寬恒先生競選總部，在簽名簿上留言，邀請顏寬恒、顔清標兩位來她的節目接受訪問，並寫下祝福、平安致意。總部有一位義警、3位工作人員，也請他們代為向顏清標先生轉達祈祝身體早日康復之意。其中一位，拿了5號的帽子請她簽名，好開心。

周玉蔻還表示，在沙龍莊園門口發現設有台中清水分局明秀派出所的「巡邏箱」。對此，明秀派出所陳所長回應，該臨時巡邏箱於去年12月30日設置，因媒體報導導致有未知數的民眾會前往現場朝聖，為此考量才增設。

網友看到相關報導後認為，「也不是禁區，盡量拍啊！也不就是這樣子了。」、「巡邏箱都可以酸，桃園某不分區議員的農舍都還沒拆，也有巡邏箱，怎麼不見蔻蔻姊說話？」、「扣扣拍的好，高興了吧！又如何？又怎樣勒？」