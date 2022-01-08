超倒楣，高雄有網友只是出門買個宵夜，自己騎乘的機車不在他的視線幾分鐘而已，就被一隻路邊的狗給「拆光」，讓他哭笑不得，笑稱「以做好明天上班沒有座墊的打算」。

有網友po出機車坐墊被咬爛的影片和照片。(圖／翻攝自 爆廢公社)

一名高雄網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他買完麥當勞準備騎車回家時，發現他的機車坐墊被一隻狗拆的亂七八糟的，讓他相當無奈PO網詢問有沒有人知道這隻狗主人的聯絡方式，開玩笑表示，「你家的狗是不是叫『先拆座墊』？！反正我是做好明天早上起床上班沒有座墊的打算了」。

原PO也貼出一段影片，影片中白色小狗不斷對著鏡頭搖尾巴，甚至還撲上正在拍攝的網友，想要跟他玩。而鏡頭往旁邊帶去，一台坐墊被咬爛的機車停在一旁，坐墊皮被咬破，裡頭的海綿還被挖了出來，四散在馬路上，看起來相當淒慘。

貼文引起熱烈討論，網友們紛紛表示，「看來是遇到汪界陳平偉：換剎車皮要拆坐墊！」、「它的主人是在賣座墊的」、「跟主人討8萬1紅包」、「狗：是坐墊先挑釁我的」、「牠好可愛喔，是極品米克斯欸」、「牠可能是要你這幾天不要騎車」、「我會笑死，好可愛」。