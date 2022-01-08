總統蔡英文論文門爭議持續延燒，資深媒體人彭文正、學者林環牆、賀德芬等人追查數年，相關爭議卻未平息。東華大學施正鋒質疑，到底有沒有論文，這其中到底有何不可告人的地方？他還認為，這件事當中有3個幫兇，並透露自己過去和蔡英文之間的一點小恩怨。

施正鋒8日在政論節目《新聞大白話》中表示，自己沒有在相信她，且從頭到尾對她印象很不好。施正鋒透露，自己過去在智庫擔任小組召集人，蔡當了主席之後曾經拜託過自己，「我過去負責客家和原住民政策，她食言而肥，讓我信用掃地」。

針對論文門，施正鋒直言，「別假了，難道有什麼不可告人的地方？無法開口嗎？」沒有論文很奇怪，倫敦大學有三個地方收藏論文，一個是總圖書館，一個是LSE，還有一個是法學研究圖書館，這三個地方都沒有，是不是因為怕被引用，就找人把博士論文丟到窗戶外面去？又或者可能是到最後沒有定稿？

施正鋒很納悶，到底什麼樣的人會把博士論文搞丟？很少聽過有這樣的事情，「難道你們家白蟻比較囂張？還是住地下室被水淹到了呢？」施正鋒還認為，這件事當中有三個幫兇，第一個是教育部長，把論文封存30年；第二個是國圖，國圖主要負責收藏台灣的出版品和論文，為何會收蔡英文的論文？此地無銀三百兩；第三是司法系統，為何法官被換掉？這些在蔡英文下台後，都會留有濫權的把柄。