新北國王籃球隊8日主場新莊體育館迎戰桃園領航猿，「新台灣人」戴維斯相隔250天傷癒復出，新洋將麥卡洛（Chris McCullough）也順利「開箱」，搭配12月份MVP湯瑪士（Thomas Welsh），首次以雙洋將陣容出賽，吸引5,061球迷入場，終場以101比80獲勝，終止3連敗。

麥卡洛首次穿上新北國王球衣，就有25分、10籃板、3助攻、3抄截的表現，李愷諺也拿22分、11籃板、6抄截，楊敬敏20分、7籃板、2助攻，湯瑪士11分、15籃板，戴維斯小試身手只替補打了18分鐘，拿下8分、10籃板、2助攻，表現還算勉強及格。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後表示，「今天終於以雙洋將加上戴維斯比較完整的陣容出賽。戴維斯即便上半場沒有上場太多時間，但他在第4節抓下不少進攻籃板，也在場上用聲音提醒隊友，對整個團隊幫助真的很多。」

戴維斯則是坦承自己雖然好一陣子沒打球，但去年也有在季後賽出賽，其實也只錯過開季6場比賽，「希望大家不要想的我很老一樣。第一次面對老東家，雖然在NBA不是奇怪的事情，但在台灣確實有些不同，有時候差點不小心喊出『Let’s Go Pilots(領航猿加油)』。」