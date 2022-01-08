小S（前）今一身浮誇造型與玖壹壹合唱，最後還來個大劈腿做ending炒熱氣氛。（台視提供）

「紅白大使」A-Lin（中）與主持群花花（左起）、王少偉、黃子佼、納豆以及瑪麗出場替今天的《2022超級巨星紅白藝能大賞》揭開序幕。（台視提供）

天生歌姬A-Lin開場用渾厚嗓音撼動小巨蛋。（台視提供）

台視除夕特別節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》今（8日）在台北小巨蛋熱鬧登場，廣邀近百位藝人及表演者陪伴全球華人喜迎農曆新年。總主持人黃子佼今年即將升格人父，打趣說是2021年最成功的主持人。開場表演由本屆「紅白大使」A-Lin打頭陣，玖壹壹則合體神秘嘉賓小S（徐熙娣）演出，掀起一波高潮。

天生歌姬A-Lin開場用渾厚嗓音撼動小巨蛋，為今年紅白揭開序幕。她以一襲狂野豹紋勁裝從紅區升降台緩緩升起，搭配弦樂隊優美的音樂聲，帶來最新單曲〈盡情旋轉〉，接著演唱經典影集主題曲〈最悲傷的事〉，讓觀眾陶醉其中，曲風一變，大跳動感舞曲〈Gentlewoman〉，最後率領38位舞者嗨唱阿美族語〈Romadiw〉，瞬間將現場氣氛帶到最高點。

特別企畫由本土天團玖壹壹成員春風、洋蔥及健志身穿復古西裝演唱新歌〈啪哩啪哩〉，演出到一半，小S還驚喜現身，堪稱當晚最佳彩蛋。小S身著黃黑相間紅包場風的禮服現身，呼應虎年，一出現立刻引起觀眾尖叫聲不斷，馬上就把場子炒熱。

小S梳了復古高聳包頭，藍紫色眼影搭配桃紅口紅，仿佛一秒回到秀場，和玖壹壹一起演唱〈舞女〉，還耍性感在洋蔥前面深蹲熱舞，最後在舞台上以「一字馬」大劈腿做ending，為昨晚《紅白》帶來一段高潮。

玖壹壹將小S扶起時，她笑說：「累死我了，怎麼這麼晚才過來扶我。」並且充滿自信說：「我的裝扮還有人能贏的過我嗎？」見到黃子佼時說：「我以為我們不會再見面了。」並提議要跟黃子佼來個大擁抱，卻立刻遭黃子佼拒絕。

黃子佼建議小S可邀玖壹壹上新節目，小S笑虧聽說他們很難訪，也爆料：「我在化妝間準備時，玖壹壹來打招呼，僅僅說『嗨Ｓ姐』。」讓小Ｓ說新節目可能會晚一點邀請，小S透露其實在後台，也不小心口誤，祝福玖壹壹「虎年旺旺來」，直喊「口才好的人也是會有口誤的時候」，黃子佼試圖安慰她打圓場，小S竟出奇不意來一記回馬槍說：「我也是有失誤的時候，不然怎麼會跟你在一起！」

除此之外，頑童MJ116、宋念宇（小宇）、李千那、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治、艾怡良、浩子、亂彈阿翔、許富凱、韋禮安、王心凌、彭佳慧、Faye詹雯婷、徐佳瑩、盧廣仲等歌手連番上陣演出，節目將於農曆除夕（31日）在台視播出。