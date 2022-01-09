葉仁創表示，收到女童的信件後相當不捨與心疼，一家8口再這麼寒冷的天氣，擠在破舊的老房子內，林小妹還貼心讓出床自己睡地上，這麼寒冷的冬天如何入眠他無法想像。（葉仁創議員提供／吳建輝南投傳真）

南投縣一名12歲林小妹，家中共有6個兄弟姊妹，包含爸爸媽媽一家8口擠在破房屋內，因為最近天氣濕冷，林小妹寫信給南投縣議員葉仁創，拜託議員叔叔能夠幫忙。葉仁創披露這件事後，不但獲得各界關懷，副總統賴清德獲知此事後也允諾協助。

林小妹在家中排行老大，住在國姓鄉北山村山上，目前就讀國小6年級，還有就讀國小的弟弟妹妹們，母親剛生產完在家坐月子，暫時無法工作，全家僅靠父親打零工維生。

葉仁創今（8）日在臉書指出，收到女童的信件後，感到相當不捨，這也是他接過最小年紀的陳情書了。當他在臉書披露此事，接獲許多朋友、公司、關懷弱勢的社團組織、媒體的關心，紛紛對他表達襄助一臂之力，不管是出錢出力或出所需建材。

副總統賴清德副總統也透過府內幹部與葉仁創通電話，瞭解林小妹妹一家狀況，葉仁創感受到副總統第一時間對她們的心急和不捨，同時間也允諾會持續關懷和協助。

據了解林小妹在家中排行老大，住在國姓鄉北山村山上，目前就讀國小6年級，還有就讀國小的弟弟妹妹們，加上母親才剛生產完在家坐月子，因此無法工作，目前僅靠父親打零工維生。（葉仁創議員提供／吳建輝南投傳真）

葉仁創表示，1月12日會和南投縣政府社勞處一起去訪視會勘，並且啟動賴清德在台南市長任內發起組建的「做工行善團」初勘，討論後續工作。