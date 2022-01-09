企排17年8日於鳳山體育館進行三場賽事，首場對戰組合由跨賽季60連勝的屏東台電迎戰目前6連勝的臺中太陽神。賽前太陽神球迷紛紛搭上了「美倫明宏之亂」熱潮，紛紛換上手機桌布祈求斷電成功，雙方最終激戰到第五局由太陽神以3:2（22:25、25:23、25:23、26:28、17:15）帶走本場勝利，中斷台電懸掛已久的不敗神話獲得7連勝。

賽事第一局比分25:22由屏東台電拿下。易邊再戰的臺中太陽神不甘示弱，經調整心態和節奏後接連以25:23奪回第二及第三局的局數領先。第四局屏東台電連續化解5個賽末點以28:26拿下勝利後，硬將戰線拉至決勝局。屏東台電雖在決勝局一開始率先取得4:0的領先，但太陽神最後16:14逆轉劣勢，「斷電成功」拿下2022年第一場企業排球聯賽的勝利。

賽後臺中太陽神領隊林紀甫表示：「我常常跟球員說我們做得到，穩穩的一步一步來，今天我們真的辦到了！也很感謝屏東台電讓我們有目標可以追尋，期許下一個目標是拿下今年的總冠軍！」兩隊連續兩天碰頭由臺中太陽神拔得頭籌，也讓球迷們更期待第二場賽事（9日）最後會是臺中太陽神迎來8連勝還是屏東台電能復仇成功。