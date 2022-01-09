瑞典日前選出史上首位女總理，因為預算案無法通過，在上任僅數小時後即宣布辭職下台，隨即又在請辭不到一周後再度當選……，其中戲劇化的反轉過程獲得全球高度討論，尤其是因其而衍生的「女力崛起」相關議題，再次受到關注和討論。一般認為，歐美國家比亞洲國家更重視人權價值，不過，不說你不知道，台灣「女力崛起」的程度在亞洲國家可以說是佼佼者，幾乎與歐美國家並駕齊驅了「台灣女力新時代正崛起！」

國內女性年紀愈低、勞參率愈高，與性平政策推動密切相關

根據行政院主計處最新統計，台灣民意代表、主管及經理人員的性別占比，女性低於男性僅占30.5％、普遍低於歐美主要國家，也比同樣位於亞洲的新加坡還低，但是卻高於其他鄰近亞洲國家包括：中國、日本及韓國等；近來台灣女性進入職場晉升到基層、中階、高階主管的人數逐年上升，儘管漲幅並不高卻是穩定成長，顯示台灣女性在職場上更有發揮的空間。