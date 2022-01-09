近年台股景氣暢旺，吸引許多投資人投入股市，一方面替自己爭取更多本業外的收入，同時也為未來的退休金打拚。知名分析師、財經專家孫慶龍表示，只要善用複利帶來的好處，將會創造意想不到的財富空間，他以定期定額購買ETF元大台灣50（0050）為例，只要每個月固定花1萬買股，靠著複利效果，30年後將暴增至2554萬，會是民眾一筆很好運用的資產。

複利是一種不同於單利的計息方式，將每段期間獲得的利息併入本金裡，繼續累積利息，來達到利滾利、錢滾錢的效果，複利投資搭配定時定額投入，是許多人在投資理財時常見的方法。

孫慶龍在《姐姐請支援》理財節目上表示，0050與元大高股息（0056）是廣受台灣股民歡迎的熱門ETF，成立以來的平均年化報酬率分別落在11%及7%左右，若能妥善運用這樣的報酬率，會出現想不到的驚喜，「不要小看複利，如果能夠持續投資，Double、Double上去，將創造很大的財富空間。」

孫慶龍以每個月花費1萬定期定額購買0050股票為例，「按照試算結果，10年後資產會成長至215萬，20年後會變824萬，30年後會跳成2554萬，前面雖然很辛苦，但時間一長，複利的效果就會出現。」

此外，孫慶龍建議，由於0050的報酬率比較高，因此適合還在為人生奮鬥的小資族、三明治族，而0056則因高股息特性，適合不在意價差，期待有穩定現金流的退休族。

不僅如此，定期定額購買ETF的好處還能分散風險、平均投資成本，孫慶龍說：「這種作法是每個月固定一個時間扣款買ETF，個股並不建議這樣用，因為ETF比較不會買到地雷股，因此你不用管當時總統是誰、經濟怎麼樣，只要固定投入，時間久了就會形成微笑曲線。」

孫慶龍補充解釋微笑曲線的意義，「假設每個月固定投入3千元，以淨值10元計算，股價高時能買到300股，若跌至8元，3千元就能買到375股，成本也降至8.9元左右，未來只要回升到9元，就會開始賺錢，可以克服人在看到股市下跌時的懼怕人性，長期以來再低檔買股，反而可以降低成本也能分散風險。」