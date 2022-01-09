台積電多頭列車即將重新發車？新的一年剛開始，高盛證券就為台股帶來利多消息，表示「台積電營運能見度高，因此上調其二二、二三年ＥＰＳ預估至二九．五七及三七．八六，目標價由一○二八元上調至一○三五元，並重申買進評等。」而在高盛樂觀展望助攻下，台積電今年一開盤就發威，一度大漲至六六九元，前高近在咫尺。

台積電基本面看旺 股價衝高

事實上，高盛對台積電的樂觀態度已有一段時間，自去年九月將股價預期調升突破千元、達一○一四元後，相隔一個月即升到一○二八元，如今再調到一○三五元，其主要看好，在價格上漲及５Ｇ、ＨＰＣ（高效能運算）、加密貨幣等產業需求持續將是關鍵成長動能，因此儘管二一年表現強勁，但仍看好台積電二二年將更加速成長，預估全年營收可增加約二六％，相比去年的二四．六％表現更好，毛利率及營益率也皆可望優於去年。

高盛的樂觀展望其來有自，綜觀來看，目前台積電在先進製程領域幾乎可稱是「一個人的武林」，為全球唯二能提供五奈米以下高階製程的晶圓廠，且相比三星，台積電因擁有更優異的工藝良率，故在自研晶片的風潮下，未來全球各晶片大廠將會越來越仰賴台積電技術。近期三奈米也有進展，南科Fab 18B廠已完成生產線建置，並開始進行三奈米測試晶片正式下線投片的初期先導生產（pilot run），預計二二年第四季進入量產及產能拉升（ramp up）階段，二三年第一季可望看到明顯營收貢獻。據了解，包括蘋果、英特爾、超微、高通、聯發科等大廠均是三奈米的主要客戶。

為了滿足未來幾年對先進製程和特殊製程需求不斷提升的情況，並保持領先地位，近年台積電在產能的擴充與製程的開發較往年可說是倍數前進，包括南科Fab 18共將建置四座五奈米及四座三奈米廠、Fab 14將擴建Ｐ８廠為特殊製程生產基地，AP2C封測廠亦在興建中；而竹科Fab 12也正擴建Ｐ８到Ｐ９廠為研發中心，更規劃在寶山興建Fab 20，未來將成為兩奈米生產重鎮。此外，台積電未來在高雄、台中也均有設廠規劃，足跡不僅遍布全台，海外廠區包括美國、中國、日本等也會相繼量產。

大幅資本支出來真的

台積電擴廠腳步不停，資本支出亦快速拉升，尤其在去年五月的法說會上，公司宣布三年（至二○二三年）將投資一千億美元，雖部分外資、市場聲音認為大舉調高資本支出恐影響獲利表現，以及可能面臨景氣反轉的風險，但台積電表示，投入之年度資本支出是基於對未來數年成長的預期所規畫，董事長劉德音也直言，「台積電的資本支出絕對是真的」。

在台積電全力投資的背景下，整個大聯盟的合作夥伴營運也跟著看旺，據統計，已有約一三○○家本土業者加入台積電大聯盟。事實上，籌組「在地化供應鏈」、提高「自給比率」確實有其必要性，專家表示，其可有效提升供貨彈性、縮短新產品開發時間、降低成本，更是提升台灣半導體產業競爭力不可或缺的關鍵拼圖。

專家解釋，因台灣在全球半導體設備、材料的消費量雖大，占比分別高達二八％及二二％，然自給率卻不高，僅二五到二七％，其中台灣半導體設備在全球市占率僅六％；至於半導體材料，除矽晶圓市占率十九％外，其餘包括電子氣體、高純化學試劑、光阻材料、拋光墊、拋光液體等全球市占率均低於二％，仍以進口居多。故為了建立完整的在地半導體產業鏈、帶動產業升級，是多年來台積電如此積極扶植本土供應商的原因。

生態圈成形 本土業者展露頭角

如今，在台積電的領導下，供應鏈生態圈已逐漸成形，而主要受外商把持的領域如半導體材料、特用化學材料、設備與零組件、廠務甚至矽智財等也有越來越多台廠展露頭角，獲利顯著成長。值得注意的是，在台積電生態圈持續成長茁壯下，其自身體系內的子公司，營運也可望同步迎接成長。

旗下ＩＣ設計服務廠創意近年來專攻ＡＩ及ＨＰＣ處理器ＮＲＥ（委託設計）接案及量產，由於獲得台積電七奈米及五奈米等先進製程產能奧援，同時取得InFO及CoWoS等先進封裝製程及產能支持，因此訂單明顯增加，在固態硬碟（SSD）控制晶片、5G及高速網路晶片、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等NRE開案及轉入量產均繳出不錯成績，推升去年營收續創新高。

創意去年已有七奈米及十二奈米CoWoS案進入量產，採用CoWoS的ASIC量產比重達十五％，展望今年，隨著ＡＩ及ＨＰＣ朝小晶片發展，異質整合趨勢將引爆３Ｄ先進封裝龐大商機，創意也已與台積電合作，陸續完成CoWoS及SoIC等台積電3DFabric先進封裝平台認證及設計案開展，目前已掌握網路巨擘及系統大廠ＮＲＥ訂單；預期今年在七、五奈米先進製程加持下，營收及獲利續締新猷可期。

值得注意的，還有台積電持股七二．八四％的興櫃小金雞采鈺，趕在二一年底遞件申請股票上市，可望為今年台積電股價更添題材。采鈺為光學鍍膜廠，主要從事彩色濾光膜、微透鏡及晶圓級光學薄膜技術製程服務，目前為全球第一大影像感測器彩色濾光膜暨微透鏡代工廠，亦是全球車用感測器第二大供應商。

子公司創意、采鈺成長動能可期

采鈺去年受惠智慧手機與自駕車對於CMOS影像感測器（CIS）等光學元件需求強勁，接單暢旺，前十一月累計營收達八二．五四億元，年增近三成，且營運看旺到今年，加上龍潭廠已完成上梁，預計今年第二季將正式投產，將為今年營運增添新成長動能。

不僅如此，采鈺可以說是台積電積極跨入新世代技術「矽光子元件」的第一個灘頭堡。簡單來說，隨著資料量與運算、傳輸速度的不斷提升，推動著現今的半導體技術持續往奈米極限挑戰，然而在不斷縮小元件尺寸的同時，電路複雜化最終將走到銅金屬導線傳遞的物理極限，而矽光子學就是走到極限後的新解方。

所謂矽光子元件，就是以「光」取代「電」作為數據傳輸主力。由於光本身無電荷、無質量，同一通道內訊號也不相互干擾，且重點在於損耗與熱量生成低，可支撐更高的傳輸距離，能有效改進銅導線傳導的速率、頻寬、熱等問題。展望未來，在矽光子元件的發展日益成熟之下，作為光學元件相關製程服務的采鈺，可望順利搭上趨勢列車。