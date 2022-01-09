二○二一年正式走入歷史，台股創下罕見的股匯雙漲奇蹟，新台幣全年升值二．九五％，寫下二十五年新高價收盤，台幣升值也稱冠全球，在國人擔心兩岸可能擦槍走火、引爆戰火的擔心下，新台幣強力走升，代表了錢膽比人膽更壯的勇氣，也可以看出資金正源源不絕流入台灣。

台積電ＡＤＲ強勢演出

錢潮回流，台股在二○二一年也有出色表現，加權指數全年大漲三四八六．六一，漲幅高達二三．六六％，櫃買指數更是大漲二九．○三％，台股的漲幅在亞洲僅次於越南胡志明股市的三五．○五％，也大大超前了南韓的三．六三％，日本的四．九一％，印度的二一．九八％，新加坡的九．八一％，上海Ａ股的四．七八％，深圳Ａ股的八．六二％及滬深三○○的負五．二％，最慘的是恆生指數下跌十四．○八％，國企指數跌二三．二一％。

在美中角力下，中國資本市場表現疲弱，除了Ａ股仍能緊固城池外，在外的港股、國企股及在美的中資股，災情都很慘烈，像ＭＳＣＩ中概五○指數腰斬，阿里巴巴從三○九．四跌到一○八．七美元，跌幅近七成，滴滴以十四美元上市，一度漲到十八．○一美元，如今下殺到剩下四．八美元。還有二○二一年捐出十八．五億及三．七億美元，並且承諾二○二一年全年獲利都捐出的拼多多（PDD），股價從三月的二一二．五九跌到四九．○四美元，跌幅達七六．九三％，所有在外上市的中資股股價都在哀號，在台灣大家很熟悉的愛奇藝（IQ）從四六．二三跌到三．九八美元，股價剩下一成。

而另一端美國各大指數都有出色表現，除了生技股外，美國各大指數都創新高，其中道瓊上漲十八．七％，標普五○○指數大漲二六．八％，比台股更強，Nasdaq上漲二一．三％，費城半導體指數大漲三二．七四％，進入二○二二年，美國半導體股指數飛越四○○○大關，這其中，台積電ＡＤＲ強勢演出，成為帶領台股快步揚升的重要火力支援。

TSMC ADR在開年的元月三日大漲八．四九美元，漲幅達七．○六％，元月四日又進一步上漲四．六美元，漲幅三．五七％，連續兩個交易日大漲，也使得台積電成為帶動台股加權指數上漲的多頭總司令，元月四日加權指數大漲二五五．八四，漲幅一．四％，而櫃買指數只小漲○．○六％，幾乎是在平盤不動，這個二五五點的大漲，至少有二○○點是台積電創造的。

長久蟄伏的龍頭覺醒了

台積電連續兩個交易日價量齊揚，進入二○二二年，台積電的成交量從二一年最後一個交易日的二○五二二張拉升到七三七○三張，四日又放大到九○九四五張，成交值達五一五．八三億元，占了大盤總成交值六分之一強，台積電引領台股開年走勢，如果從這個開年價量齊揚股仔細搜尋，至少可以找出具有引領方向的十檔個股，這當中台積電角色當然十分重要。

具有這類特質的重型龍頭股，還有台達電四日大漲十五元，漲幅五．三二％，成交量從五八八三張拉升到一五五三五張。三是國巨，股價大漲四二元，漲幅八．五五％，成交量從六六五四張放大到二一七九○張。四是大立光大漲一九五元，漲幅七．八％，成交量從一九五九張拉升到二六四九張，成交值也達六九．四六億。先從這四檔具有代表性的產業龍頭股來看，他們都具有幾個特色，一是產業龍頭，也是產業中最具競爭力的企業；二是這些個股都經過很長時間的蟄伏，像台積電的六七九元是在二一年元月二十一日所創下，已經休息了一年，台達電這半年從三三五元跌到二三四．五元，這次價量齊揚大漲，正式躍過年線反壓，終結空頭排列。國巨也是從六一五元跌到三九七．五元，如今也是以一記長紅躍過年線支撐。大立光則是經過四年休整，股價從六○七五悲慘跌到一九六○元，如今仍處在悲慘的空頭架構中，未來要看大立光在車用鏡頭的布局。

這四檔個股都經過很長的蟄伏，第三個特點是股價都在年線附近，也就是說，股價經過一年左右的休整，市場短線浮額已消化，產業前景一旦看好，股價出現買盤很容易拉升向上，目前具有這種特色的還有矽晶圓的環球晶，在台勝科從一三八．五元大拉一波到三一二元的大漲中，環球晶並沒有跟著大漲，可能仍在等待德國世創的併購案。（全文未完）

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