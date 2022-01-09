新聞網站「The Drive」6日報導，由於美國陸戰隊持續推動改革，加上F-35B戰機的彈艙較小，無法攜帶數種關鍵武器，可能讓該軍種改變政策，減少F-35B的採購數量，改為購買更多F-35C，以更有效在印太區域對抗中國大陸。

美國陸戰隊目前共計畫採購353架短場起飛／垂直降落（STOVL）版本的F-35B，以及67架傳統艦載構型的F-35C，不過「The Drive」指出，這些數字「可能出現改變」，因為據稱該軍種有意進一步增購F-35C，導致F-35B的總數減少。

雖然目前F-35B和F-35C的基本空對空武器攜帶量相同，但在空對面武器上卻有相當差距，包括對打破中國大陸「反介入／區域拒止」（A2AD）能力至關重要、擔當美軍未來防空壓制／摧毀（SEAD/DEAD）任務主力的AGM-88G增程型先進反輻射導引飛彈（AARGM-ER），以及美國海軍首款空對面網路致能化武器（Network Enabled Weapons，NEW）、能滑翔上百公里攻擊地面或船艦目標的AGM-154C-1聯合遙攻武器（JSOW-C1）等，F-35B都無法以內部彈艙攜帶。

另外，美國陸戰隊正打算自傳統兩棲部隊轉型為更靈活的武力，而短場起降能力雖讓F-35B擁有更高的運用彈性，但其內部油箱容量較小，戰鬥半徑僅約F-35C的75%，讓缺乏距外武器攜帶能力的弱點更加明顯；陸戰隊F-35C則已開始針對「遠征前進基地作戰」（EABO）概念進行訓練，未來能在廣闊太平洋戰區取得更好的效果。

身為美國陸戰隊首個F-35C中隊的第314戰鬥攻擊中隊（VMFA-314）「黑騎士」（Black Knights），先前已登上「林肯號」航空母艦（CVN 72），隨打擊群出發執行海外巡弋任務。美國海軍先前表示，由於目前F-35C數量不足，該型機未來數年內的海外巡弋都須由海軍與陸戰隊單位「輪番上陣」。