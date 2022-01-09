現代男性壓力大，常容易造成疲勞、落髮及自律神經失調等問題，甚至導致性功能障礙。中醫師認為，這是因長期壓力累積而引起的虛勞狀態導致。

中醫師建議，長期生活在壓力之下的人要多注意，常會出現自律神經失調而引起失眠，或損害到消化功能而導致胃痛，並因睡眠不佳及腸胃運作不良，而進一步損害到身體的氣機流動。

當周身及五臟六腑的血液循環出現滯礙，則津液、氣血、營養成份等無法暢達供應，就會出現疲倦感、無力感，甚至憂鬱感。且因供應不足的部位有所不同，出現的症狀也就各異，若當頭皮失養時則造成落髮，而生殖泌尿系統失養時則可能導致性功能障礙。

男性落髮問題，除了先天遺傳因素以外，後天也常由作息不正常及情緒壓力所導致。例如長期熬夜或慣性日夜顛倒的人，或平素嗜好抽菸喝酒習慣者，都可能會影響到正常毛髮的生長。

此外工作壓力大、情緒起伏不定或長期的緊張焦慮狀態，都會影響正常生理運作，導致內分泌失調而出現掉髮。此外，若逢生活上的重大事變、重大傷病或剛經歷過大手術，或長期服用某些藥物等，也可能造成大量掉髮。

中醫處理掉髮，首先要了解原因。先以常見的雄性禿來說，中醫常見此類患者體質偏屬熱性，如又加上熬夜習慣、嗜吃辛辣油膩等食物、經常飲酒等，則體內濕熱積累，不但容易掉髮，也會出現頭皮油膩或泛紅搔癢脫屑等表現，此時中醫治法，除了清熱利濕之用藥以外，也會同時衛教患者，避免過食燥補。

至於現代也常見的壓力性掉髮，臨床則常歸因於負面壓力與情緒動盪造成氣血疏導失常，以致循環不佳，進而髮失所養，便容易掉落。對於此類患者，除了建議適時調整心情和生活步調外，中醫也會透過中藥或針灸，疏理氣機，使氣行血暢，改善局部循環，而使營養能夠送達毛髮，助其生長。

至於性功能障礙，除了壓力引起以外，也常與年紀相關。根據統計，40歲以上的男性約25%有勃起障礙，早洩盛行率也有約30%，若有如此狀況，可以尋求中西醫的醫療協助，找出原因來對症治療，並適當配合食療與運動，重振雄風。

另外，持久度不佳、硬度不夠的性功能障礙，除了賀爾蒙分泌的問題外，也可能是心理因素，或器質性問題如陰莖血管功能不佳等，若是有在定期服藥的慢性病患者，也需考慮是否藥物相關的副作用造成障礙。

若是男性患者平日早上，都能正常充血勃起，但做愛時卻難以勃起，可能代表性功能障礙不是器官生理因素，而是心理問題，其實工作與生活壓力所造成的焦慮感，甚至憂鬱等心理因素，都可能會影響勃起功能。

以中醫的觀點來看，性功能障礙主要與陽氣與精氣不足有關，西醫研究也有提出人體的雄性賀爾蒙在20多歲達到高峰，30多歲以後開始下降，50多歲時降到年輕時的30%，所以中醫治療男性功能障礙的補陽藥，大多有促進身體製造睪固酮的作用，使陽氣足、精氣盛，即有助於分泌雄性賀爾蒙。

此外也須注意，BMI超標的肥胖族群、高血壓或糖尿病患者，性功能障礙比例也較偏高，這是因為血管循環狀況不佳，從而影響勃起功能。所以若是男性出現勃起障礙，也應一併注意是否有心血管疾病。

中醫注重整體觀，當男性患者出現性功能障礙時，中醫師不會只把焦點放在生殖系統上面，而是必須考慮人體全身的血循，是否已出了狀況？連帶其他的臟器也可能受到影響。所以心血管系統，肝膽腸胃系統，肺腎系統等功能狀況，常常都要一併考慮進來。

中醫師在開立調理的中藥時，也常常是整體性的補養與疏通，例如左歸丸、右歸丸、龜鹿二仙膠等，除了滋陰補陽，生精盛氣之外，也能刺激雄性激素的生成，調節賀爾蒙分泌。又例如在滋補中藥之外，也時常搭配疏經通絡、活血化瘀之藥，以讓瘀塞滯礙的血脈循環，能夠重新暢達。

(圖/陳怡帆中醫師提供)

※本文作者為昌盛堂中醫診所陳怡帆中醫師。