42歲的秦小姐是個二個孩子的媽媽，平常要照顧孩子、老公，還有準備公婆的三餐並整理家務，最近半年常常感到異常疲倦，睡覺都睡不飽，全身肌肉痠痛無力，站著洗碗都快站不住。不過她去醫院抽血檢查，都沒發現異常，服用綜合維他命也沒有顯著效果，因此前來中醫門診就診。

秦小姐面色較偏白，脈相無力。她自述早上起床覺得頭重重的，講話懶懶的，稍微走路就覺得喘，食慾較以前小，但是體重卻上升。經過看診後發現，患者舌苔白厚，屬於氣虛且帶點濕氣，需要理濕氣再補元氣。經過對症一個月的治療，秦小姐已經可以恢復精神，處理生活大小瑣事時，不會再懶洋洋了。

●確診慢性疲勞症候群前 需先排除可能疾病

疲勞屬於正常的生理反應，經過適當的休息調養可緩解，但慢性疲勞症候群的患者經適當的休息卻還是疲倦的話，臨床上必須排除一些疾病：癌症、自體免疫疾病、各種感染症、內分泌疾病、與慢性病，像是糖尿病、貧血、過敏等。

臨床上慢性疲勞症候群的診斷標準十分嚴謹，下列三項症狀必須都具備：

1.發病後在工作、學業、社交及個人活動都大幅減少；

2.勞動後倦怠；

3.無法恢復精力的睡眠。

再加上下列兩項症狀之一：

1.認知障礙 （Cognitive impairment）；

2.不耐久站 （Orthostatic intolerance）。

●中醫對於慢性疲勞症候群的觀點：

1.虛：氣虛、血虛、陰虛、陽虛；

2.濕：外濕、內濕(與脾胃有關)；

3.鬱：肝鬱。

一般可藉由舒緩疼痛、治療過敏、改善憂鬱、調整飲食來緩解面性疲勞症候群的不適感，六個月以上持續或反覆發作的虛弱疲勞感，需要至家醫科由專業醫師評估診療，排除慢性病、憂鬱症、癌症等疾病，後續可藉由中醫的體質調理，讓你的身體更快找回你原本的活力。

(圖/黃小茹中醫師提供)

※本文作者為黃小茹中醫師。