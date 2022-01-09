【互動直播室】決戰0109！罷免林昶佐、中二立委補選 即時開票結果及選情分析

台中市第2選舉區立委補選、台北市第5選舉區立法委員林昶佐罷免案9日舉行投票，投票時間為上午8時至16時止。這兩場選舉雖非全國性，但後續政治效應十分深遠，《中時新聞網》也會自投票時間結束後、下午4點起進行這兩項選舉的開票直播，除為讀者提供最新戰況，更邀請到《中國時報》總編輯王銘義等專家權威解讀、深入解析，讓讀者不是只看熱鬧，更可看出門道，千萬別錯過！

《中時新聞網》此次在開票直播中請到的來賓，除王銘義總編輯外，還有前台北市議員童仲彥、壓軸更將有藍營重量級大咖現身；除此也會有萬華選民激動姊。主持人為邱蘭婷、記者游定剛。

關於投票人數部分，此次中二選區立委補選的選舉人數為29萬5985人、林昶佐罷免案的投票人人數為23萬5024，據《選罷法》相關規定計算，此罷免案過關門檻，同意票必須超過5萬8756票，且同意票需超過不同意票。

中選會也再次強調，9日零時起政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，請民眾務必遵守；違反規定者，將處新台幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

另外投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；此外，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。