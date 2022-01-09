許多人自認為相當注重健康，會盡量遠離有毒物質，但其實常在不知不覺中，長期接觸有害毒素卻不自知，對人體的傷害也感受不到，因為都是累積而逐漸蠶食鯨吞的危害。以令人聞之色變的重金屬來說，日常生活有太多小細節中暗藏毒害風險。專家建議，除了認清重金屬對人體危害的途徑之外，也可以透過飲食調節身體排毒能力，為自己的健康把關。

聯欣診所院長林美秀醫師指出，當重金屬藉由飲食、呼吸或皮膚接觸進入人體時，並不像其他有毒物質會被人體的肝腎分解排出體外，反而會累積在脂肪、大腦、腎臟內，日積月累慢慢損害身體機能，長期下來可能會造成基因突變與癌症等嚴重傷害，待不適症狀出現時，往往已經進入中後期的重症階段。

(資料來源/聯欣診所、長庚醫院臨床毒物中心 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海表示，常見的重金屬中毒，像是鎘，會造成肝腎損傷、骨頭病變，造成患者關節和脊椎骨極度痛楚，所以又叫做「痛痛病」。

除此之外，鉛則是影響到人體的粒腺體功能，危害身體多種器官，也會導致慢性貧血、腎功能不好、高血壓、痛風、心血管疾病、不孕以及神經病變。

●幫助身體排除重金屬餘毒 這些食材各有優點

重金屬威脅在身邊，有時再怎麼躲也躲不掉，或多或少都會遭到毒害，營養師許睿涵建議，下列食物堪稱最天然的排毒尖兵，適當均衡攝取，能幫強化身體代謝機能：

(資料來源/聯欣診所、羅仕寬、羅際竹醫師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除此之外，林美秀醫師也指出遠離食毒威脅生活原則：

1.回歸原味飲食的習慣：

選擇簡單、天然、在地食材，避免不必要的添加物。

2.降低接觸危險因子的機會

平時應減少接觸或暴露在有毒環境中，像是儘量減少染髮次數、不要使用鋁製鍋具烹煮食物、少使用揮發性液體、慎選化妝用品、選擇合格環保標章食物及用品。

顏宗海醫師也特別提醒，以孩童而言，最要避免鉛中毒的危險。日常要注意不要讓孩童在道路兩側玩耍，尤其是交通流量大的道路，會使孩童吸入過多汽機車所排放的廢氣。

除此之外，不要讓幼童在有油漆剝落的遊樂設施玩耍或吃東西，接觸遊樂設施後務必以肥皂確實洗手及更換衣服。避免兒童咬玩具，使用的玩具必須是不脫漆、不含鉛的塗料，不要選擇顏色鮮豔有貼圖的兒童服飾等。多一些注意與警覺，就能少一份重金屬危害，做自己身體健康的前線把關人！