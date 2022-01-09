奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享1/10～1/16星座運勢，牡羊座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，雙子座金錢運需要留意。從整體運勢來看，摩羯座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊朋友下周的生活將充斥平衡安穩的元素，過往的努力也逐漸開始獲得回報。下周事業運最旺，面對於現況感到知足，若是創業的朋友，下周的營運狀況將會讓你感到滿意。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友的情緒起伏變大，不容易聽進朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子的朋友非常疲倦，工作及生活的瑣碎小事開始增多，讓你感到煩躁、厭倦。下周正財運平穩，偏財運較不好，投資理財要好好思考及做功課，才不會破財。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友的物慾提升，又變得比較粗心，也因為如此讓心靈層面空虛許多。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作，都在下周漸漸緩和。下周愛情運最旺，雙方對承諾更有共識，彼此也願意付出更多，感情將更加融洽喔！

▍處女座

整體運勢★★

下周處女朋友將感到諸多不順，計畫可能受阻，過往順利的事情下周開始有狀況產生，工作上容易判斷錯誤，心情浮躁許多，建議要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作表現。

▍天秤座

整體運勢★★

天秤朋友下周顯得憂心落寞許多，許多事情皆無法如預期發展，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀態，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，因此有休息的念頭產生，整體狀況停擺。

▍射手座

整體運勢★★★★

射手朋友下周行動力提高，過往的計畫開始付諸實行，將會是起身動作的一周。下周正財運勢良好，在工作上付出的心力，有望在薪水上得到實質回饋。

▍摩羯座

整體運勢★★★★★

下周摩羯朋友，無論內在或外在都調整到很好的狀態，對於目前的環境感到十分滿足，有接近成功的可能性。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友對於目前的現況感到知足，不像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，目前手邊的任務也無法確實掌握。下周和另一半的溝通出問題，因為下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽對方的內心話。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】