在台灣，每1千人中就有5人患有乾癬，目前國內患者約10萬多位，乾癬俗稱「牛皮癬」、「銀屑病」，是一種常見的慢性皮膚發炎的免疫疾病，因乾癬患者的免疫系統失調，誘發持續的發炎反應，所以不只是侷限在皮膚上，其他器官也可能受影響，是全身性的疾病，而乾癬的皮膚症狀是來自慢性發炎所引發的角質細胞增生。

●乾癬共病多 嚴重恐影響日常生活功能

乾癬病灶最常出現在頭皮、手肘與膝蓋，但也可以在全身的任何部位，帶有紅色斑塊，合併表面白色脫屑外，部分病友會出現大面積皮膚泛紅，或者出現膿疱並伴隨發燒及倦怠感。由於乾癬是全身性疾病，因此可能會產生其他共病，例如代謝症候群、心血管疾病、肝腎臟疾病以及產生憂鬱焦慮等心理症狀。乾癬的治療方式包括照光治療、外用藥膏、注射生物製劑及口服藥物。

另外，乾癬也可能會引發乾癬性關節炎，是一種發炎性關節炎，可能會影響到身體各個關節，像是脊椎、手指和腳趾，若關節持續發炎，除了嚴重疼痛，還可能造成關節變形，影響到翻身、站立、行走、手拿東西等日常生活功能。不過，研究顯示，乾癬性關節炎及早接受治療，關節破壞加重的風險越低。

◎乾癬迷思1：乾癬會傳染嗎？會根治嗎？

乾癬不會傳染，但目前也沒有治癒的辦法，但若能好好配合醫師治療，降低病灶面積和嚴重度，就能擁有良好的生活品質。

◎乾癬迷思2：乾癬患者一定會罹患乾癬性關節炎嗎？

乾癬患者不一定會罹患乾癬性關節炎，兩者也沒有一定的先後順序。而大部分病人是先診斷出皮膚症狀後才出現關節疼痛，若出現了關節疼痛，請務必盡速告知醫師並積極配合治療，同時多注意自己的身體狀況和相關症狀，若能早期發現乾癬性關節炎，早期接受治療，可以有效減少相關併發症風險。

◎乾癬迷思3：生物製劑是壓制免疫系統控制病情，一旦停藥就會復發？

生物製劑會透過阻斷免疫細胞間的訊息傳遞而減少發炎，一定要遵循醫囑用藥來控制病情，不可自行停藥。

◎乾癬迷思4：多多購買保健食品補身可對抗乾癬？

至於乾癬患者在日常生活中該如何進行照護呢？一般建議患者可適量攝取魚油、新鮮蔬果。但人參、靈芝或其他增強免疫力的食補可能會過度促進免疫反應，建議避免使用。

◎乾癬迷思5：乾癬患者打COVID-19疫苗會加重病況？

目前台灣12歲以上民眾，經醫師評估後皆可接受新冠疫苗的注射。但由於乾癬治療的藥物會調節免疫功能，所以理想情況下，建議在自體免疫或發炎性皮膚疾病穩定時，再接種新冠肺炎疫苗。

在接種新冠肺炎疫苗後，少數皮膚疾病患者有疾病發作或惡化的風險，但對皮膚疾病患者而言，接種新冠肺炎疫苗的利益，大於其誘發自體免疫或發炎性疾病復發的潛在風險，建議與您的皮膚科醫師共同討論決定是否接種新冠肺炎疫苗。