高血壓是中老年人常見的慢性疾病，透過規律用藥通常能獲得不錯控制；不過，如果原本就有主動脈瓣膜狹窄的問題，要小心有3種降血壓藥物的作用機轉，可能加重主動脈瓣膜狹窄的症狀。

一位85歲老太太有20多年高血壓病史，血壓一度高達160～170mmHg，在規律用藥之下血壓控制得不錯。不過，近半年來，常常走路不到50公尺就很喘，甚至出現胸悶痛、呼吸困難，她因此幾乎足不出戶。

由於血壓控制在110～120mmHg，老太太和家人都認為只是老化、體力變差，不以為意，直到近日突然昏倒，進一步檢查才確診是「重度主動脈瓣膜狹窄」，不治療將有猝死風險。所幸透過「經導管主動脈瓣膜置換手術」，1週後即出院，症狀改善，也能輕鬆步行2、300公尺，更願意到戶外活動。

正常的主動脈瓣膜可以正常開闔，讓心臟血流順利輸往全身(圖上)。但是當主動脈瓣膜狹窄時，會使開口變小，心臟能輸出的血液愈來愈少(圖下)。(圖片來源/國泰綜合醫院、康健雜誌提供）

●什麼是「主動脈瓣膜狹窄」？

國泰綜合醫院心血管中心部副主任黃啟宏解釋，主動脈瓣膜由3個瓣葉組成，是心臟血流通往全身的大門，當瓣膜出現狹窄，就像年久失修的厚重門板，開口會愈來愈小，心臟能輸出的血液愈來愈少。

多數病人在瓣膜輕度狹窄時沒有症狀，但隨著狹窄程度加劇，會出現心絞痛、呼吸困難、運動時氣促、頭昏、暈厥等症狀，甚至導致心臟衰竭，隨時有猝死風險。統計顯示，一旦出現明顯症狀而未有適當治療，病人平均存活時間往往剩下不到3年。

●造成主動脈瓣膜狹窄主要有3大原因：

1.瓣膜老化：這是最常見的原因，台北榮民總醫院健康管理中心主任及心臟內科主治醫師陳肇文指出，隨著年紀增加，主動脈瓣膜逐漸老化，加上若有三高等危險因子可能使瓣膜受損加重，都可能造成瓣膜鈣化、狹窄。

2.瓣膜先天結構異常：如果先天瓣膜只有2個瓣葉，瓣膜比較容易鈣化，50歲前就可能出現瓣膜狹窄的問題。

3.風溼性心臟病：通常是兒童時期感染鏈球菌導致風濕性心臟病，也會增加主動脈瓣膜狹窄的機率，但風溼性心臟病現在台灣已經很少見。

●3類高血壓用藥 主動脈瓣膜狹窄病人小心使用

雖然高血壓和主動脈瓣膜狹窄沒有直接因果關係，但通常會在老人身上共存，如果病人事前不清楚自己有主動脈瓣膜狹窄的問題，又以為血壓控制得宜就忽略其他症狀，很可能讓自己處在危險境地，錯過及早治療的機會。

「主動脈瓣膜狹窄不會造成高血壓，高血壓也不會直接引起主動脈瓣膜狹窄，但降血壓的藥有好幾種，有些會加重主動脈瓣膜狹窄症狀，」陳肇文提醒有3類藥物要特別注意：

1.動脈血管擴張劑：動脈血管擴張原應增加心臟打出的血流量，但因為瓣膜狹窄，反不利於血液從心臟輸送出相對應的血量，導致血壓過低，瓣膜狹窄症狀更明顯。

2.加速心跳的藥物：這類藥物遇上主動脈瓣膜狹窄，也會使從心臟輸送出來的血液量減少，瓣膜狹窄引發的症狀更加劇。

3.利尿劑：許多利尿劑有降血壓的作用，但利尿劑也會減少血液量，加上主動脈瓣膜狹窄造成輸出的血液量不多，兩者作用之下，會使瓣膜狹窄導致的症狀更嚴重。

陳肇文強調，上述降血壓藥物並不會直接引起主動脈瓣膜狹窄，但如果原本就有主動脈瓣膜狹窄，配上這些藥物，就可能加重狹窄引起的症狀。建議病人可以和醫師討論、評估用藥，主動脈瓣膜狹窄一般只要透過檢查心臟是否有雜音，進一步做心臟超音波就能得知。

●經導管主動脈瓣膜置換手術 降低傳統開胸手術風險

「嚴重主動脈瓣膜狹窄沒有藥物可治療，如果不手術，等於是絕症，」陳肇文表示，雖然輕微主動脈瓣膜狹窄通常沒有症狀，如果沒有特殊狀況，從中度進展到重度狹窄往往也要8～10年，但是一旦惡化為重度且出現症狀，就只能及早透過置換瓣膜來治療。

偏偏重度瓣膜狹窄的患者常常已是7、80歲的老人家，接受傳統開胸手術換瓣膜須承受較高風險，甚至被迫放棄治療。黃啟宏說明，傳統開心手術是大手術，鋸開胸骨、讓心臟停止跳動，將心臟打開置換主動脈瓣膜，加上全身麻醉，對於年紀很大或合併有多重器官系統疾病的病患來說，風險頗高。

不過，現在已經有「經導管主動脈瓣膜置換手術」，藉由心導管方式將新的主動脈瓣膜經由周邊動脈沿血管擺至定位，植入心臟，手術過程心臟不須停止跳動、也不用切開胸骨，大幅縮短手術時間，而且傷口小至1公分、病人復原快、住院時間縮短，更大幅降低手術及麻醉風險。

經導管主動脈瓣膜置換手術，能降低傳統開胸手術風險。(圖片來源/國泰綜合醫院、康健雜誌提供）

陳肇文也說，經導管置換主動脈瓣膜讓實際手術時間從過去2、3個小時縮短至1小時內，病人手術過程也不須接心肺循環機及呼吸器，早期主要用在重度瓣膜狹窄、年紀70歲以上、手術風險高的病人，現在年齡層逐漸下降，有些5、60歲、中重度狹窄的病人也想選擇使用導管置換瓣膜。目前我國對於不適合開刀的病人有健保給付，否則須自費100萬元左右。

然而，經導管置換主動脈瓣膜仍有一定風險，因為必須穿過心臟血管才能放進新的瓣膜，有時甚至會引發心律不整及影響冠狀動脈血流，因此高風險的病人仍有約1成的失敗率。

再者，如果主動脈瓣膜及血管構造和一般不同，也不宜採用這種手術方式。因為不像開心手術有較好的視野，可以直接固定位置；經導管瓣膜置換是透過X光機及心臟超音波觀察內部定位，無法作太多處置，必要時只能先將瓣膜狹窄局部擴大，而後需一氣呵成完成瓣膜置換，陳肇文說。

●主動脈瓣膜狹窄出現喘、胸悶痛、呼吸困難速就醫

陳肇文表示，雖然嚴重主動脈瓣膜狹窄沒有藥物可治療，也幾乎無法預防，但瓣膜狹窄由輕度進展至重度且出現症狀，通常需相當時日，此時病人年紀往往已經很大，常常也有高血壓。因此，大家無須過度恐慌，若真懐疑高血壓合併主動脈瓣膜狹窄。可請醫師詳細評估，討論後續檢治療，及審慎用藥。

黃啟宏提醒，如果高血壓病人血壓逐漸正常，卻出現喘、胸悶胸痛、呼吸困難、頭昏、暈厥等症狀時，病人和家人千萬不要輕忽，應諮詢醫師才能獲得正確處置。