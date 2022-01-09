在美股掛牌的大陸科興生物公司近期披露財報，2021年上半年銷售額110億美元，較2020年同期暴增162倍，其中歸屬股東的淨利潤高達51億美元（約台幣1412億元）。賺錢的原因就是科興賣了25億劑疫苗，成為了全球疫苗超級供應商，然而科興暴賺逾千億的大贏家不是自己人，卻是持股達15.07%的日本軟銀集團。消息一出，讓不少大陸網民超崩潰。

綜合陸媒報導，最新財報顯示，科興2021年上半年營收110億美元，較2020年同期的6771萬美元暴增162倍；毛利高達103億美元，也遠高於2020年同期的5820萬美元。歸屬股東的淨利潤51億美元，與2020年上半年則淨虧損1261萬美元（約台幣3.5億元），不可同日而語。

科興疫苗賣到海外帶來驚人獲利，包括土耳其、巴西、智利、阿聯酋、印尼等國都相繼引進。科興生物不僅成為全球抗疫中的關鍵性企業，也成為2021年利潤頂尖的醫藥企業之一。

一般人以為科興生物是大陸公司，事實上卻是一家非常國際化的醫藥企業。科興生物第一大股東是日本軟銀集團，佔股15.07%；第二大股東為科興生物CEO尹衛東，持股8.89%。

第三到第五大股東分別為鼎暉投資持股8.39%，永恩國際持股8.25%，以及維梧資本持股8.25%。除尹衛東、鼎暉投資之外，軟銀集團、永恩國際和維梧資本都是外資機構，總計持股31.5%。

在未研發新冠疫苗之前，科興只有2004年赴美掛牌時最風光，因為是大陸首家在美國上市的疫苗公司，但之後虧損連連，16年來從來不分紅，甚至陷入股權鬥爭。在2020年時，科興生物總營收僅6770萬美元，還虧掉了1265萬美元。

如果未爆發疫情，科興生物不斷虧損，勢必讓軟銀等外資機構慘賠，回本遙遙無期。風險投資除了快狠準，還得要有耐心和機運，只能說，軟銀這一次在科興生物的身上又賭贏了。